Обнажился участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич.

Участник "Холостячки" полностью обнажился в сети
Участник романтического реалити-шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич шокировал поклонников откровенностью. Он показался в сети полностью обнаженный.
Фотографию выложил в Instagram.
Андрей Хветкевич предстал в образе Адама в сети
Звезда выложил фотографию, на которой он полностью обнажен. Впрочем, зарисовал интимное место, чтобы соцсети не удалили его пост.
Поклонники приятно удивлены его откровенностью и рельефным телом. Однако как всегда нашлись и хейтеры. Андрей несколько лет назад сделал камингаут и начал встречаться с колумбийцем Фелипе, с которым в прошлом году они официально отпраздновали свадьбу.
"А зачем зарисовываться там, где не нужно?"
"А смелости на все тело не хватило?"
"Очень положительное мнение об этом посте. Свободная личность и телом, и душой. Разве можно желать что-то большее в жизни?"
"Своими фото и своими постами вы несете идею, которую не все способны увидеть. Идея воли, тела и души. Воля мышления, воля поведения. Живи каждый момент, как ты действительно желаешь, и не будь ограниченным в жизни. Отсутствие всякого страха".
Напомним, новый "Холостяк" Александр Терен признался, кто был его первой любовью. Также он рассказал о своем идеале женщины.
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