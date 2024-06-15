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Участник "Холостячки" полностью обнажился в сети

15 июня 2024 22:54
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Обнажился участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич.
Участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич. Фото: instagram.com/diveeasy
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Участник романтического реалити-шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич шокировал поклонников откровенностью. Он показался в сети полностью обнаженный.

Фотографию выложил в Instagram.

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Звезда выложил фотографию, на которой он полностью обнажен. Впрочем, зарисовал интимное место, чтобы соцсети не удалили его пост.

Обнаженный Андрей Хветкевич. Фото: instagram.com/diveeasy
Обнаженный Андрей Хветкевич. Фото: instagram.com/diveeasy

Поклонники приятно удивлены его откровенностью и рельефным телом. Однако как всегда нашлись и хейтеры. Андрей несколько лет назад сделал камингаут и начал встречаться с колумбийцем Фелипе, с которым в прошлом году они официально отпраздновали свадьбу.

"А зачем зарисовываться там, где не нужно?"

"А смелости на все тело не хватило?"

"Очень положительное мнение об этом посте. Свободная личность и телом, и душой. Разве можно желать что-то большее в жизни?"

"Своими фото и своими постами вы несете идею, которую не все способны увидеть. Идея воли, тела и души. Воля мышления, воля поведения. Живи каждый момент, как ты действительно желаешь, и не будь ограниченным в жизни. Отсутствие всякого страха".

Комментарии об обнаженном фото Андрея Хветкевича. Фото: instagram.com/diveeasy
Комментарии об обнаженном фото Андрея Хветкевича. Фото: instagram.com/diveeasy

Напомним, новый "Холостяк" Александр Терен признался, кто был его первой любовью. Также он рассказал о своем идеале женщины.

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