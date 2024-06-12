Кого шукає новий Холостяк Олександр Терен на проєкті — якою має бути жінка для військового

Ветеран війни Олександр Терен на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український військовослужбовець і головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько дав інтерв’ю Маші Єфросініній. Ветеран війни чесно розповів, чи є в нього ідеал жінки і кого саме він шукає на проєкті.

Інтерв’ю з Олександром Тереном Маша Єфросініна оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

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Чи має Олександр Терен ідеал жінки

Головний герой шоу "Холостяк" Олександр Терен зізнався, чи має він свій ідеал жінки, з якою він хотів би бути. За словами військовослужбовця, йому може сподобатися абсолютно будь-яка жінка, тому це залежить від її внутрішньої енергії.

"Я не створюю собі ані ідеалів, ані авторитетів, ані ідолів. Я постійно живу, розвиваюся, те, що мені подобалося вчора, завтра мені може не подобатися. Немає ідеалів моєї жінки, звичайно, є якісь певні побажання, які я б хотів, щоб були. Але сукупного образу моєї майбутньої дружини не існує. Мені може сподобатися білявка, шатенка, руда. Дуже різні типажі, все залежить від подачі, від енергії жінки", — заявив Олександр Терен.

Олександр Терен і Маша Єфросініна під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Ветеран війни наголосив, що для нього є найголовнішим в жінці, і заявив, що будь-яка представниця прекрасної статі може стати таким ідеалом для нього.

"Головне бути розумною, мати любов до своєї держави, спілкуватися державною українською мовою і, звичайно, погляд на цінності, які я пропагую. Може будь-хто стати цим ідеалом", — також додав український військовослужбовець.

Що відомо про героя нового сезону шоу "Холостяк"

Нещодавно оголосили про вихід нового сезону найромантичнішого проєкту країни "Холостяк". Головним героєм цього сезону став ветеран війни та український захисник Олександр Будько з позивним "Терен".

Григорій Решетнік з головним героєм нового сезону шоу "Холостяк". Фото: скриншот з Instagram

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення під час боїв на Харківщині Олександр отримав важке поранення, через яке йому довелося ампутувати обидві ноги. Чоловік проходив реабілітацію у США, де із самого початку вчився ходити, але вже на протезах.

Герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр Терен. Фото: Instagram Олександра Терена

Нагадаємо, ми писали про те, що ветеран війни Олександр Терен зізнався, яке побачення було найкращим у його житті.

Раніше ми розповідали про те, що український військовий Олександр Терен пояснив, навіщо пішов на шоу "Холостяк".

Також ми повідомляли про те, що герой нового "Холостяка" Олександр Терен розповів про власну автобіографічну книгу.