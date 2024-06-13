Ветеран Олександр Терен поділився подробицями особистого життя — деталі

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: скриншот з інтерв'ю

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько зізнався, що вперше серйозно закохався у студентські роки. В той час у нього були стосунки на відстані.

Про це він розповів в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

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Олександр Терен про кохання

Захисник Україні чесно зізнався, що двічі закохувався у своєму житті. Герой нового "Холостяка" не вірить у любов з першого погляду. Йому потрібен час, щоб відчути прив'язаність до людини.

Терен розрізняє два поняття "любов" та "кохання". Любов, на його думку, можна відчувати до рідних і друзів, а ось кохання, це серйозне почуття до партнера, яке приходить через тривалий проміжок часу.

"Часто люди плутаються — чи це любов, чи прив'язаність. Коли кажуть, що не можуть без цієї людини, адже це звичка та емоції, однак нічого вище за них не виникає. В мене таке було. Однак, коли я відчував щось більше, хотів бачити цю людину частіше, планувати майбутнє — це вже переходило межу любові і доходило до стадії кохання", — пояснив військовий.

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько. Фото: скриншот з інтерв'ю

Також Олександр Будько пригадав своє перше кохання у студентські роки. В той час він був готовий заради коханої на все. Хлопець залазив на 4 четвертий поверх до неї в гуртожиток, в обхід вахти.

"В студентські роки, коли було це кохання. Я міг вночі виїхати з Києва і міг піти до дівчини о четвертій ранку. Почуття як наркотик, коли тебе нічого не стримує", — додав він.

Нагадаємо, ми писали про те, що ветеран війни Олександр Терен зізнався, яке побачення було найкращим у його житті. А також військовий пояснив, для чого пішов на шоу "Холостяк".