Оголився учасник "Холостячки-2" Андрій Хветкевич

Учасник "Холостячки" повністю оголився у мережі
Учасник романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич шокував прихильників відвертістю. Він показався у мережі повністю оголений.
Світлину виклав в Instagram.
Андрій Хветкевич постав в образі Адама у мережі
Зірка виклав фотокартку, на якій він повністю голий. Втім, замалював інтимне місце, щоб соцмережі не видалили його допис.
Прихильники приємно вражені його відвертістю та рельєфним тілом. Однак як завжди знайшлись і хейтери. Андрій кілька років тому зробив камінгаут і мав стосунки з колумбійцем Феліпе, з яким минулого року вони офіційно відсвяткували весілля.
"А навіщо замальовувати там, де не потрібно?"
"А сміливості на все тіло не вистачило?"
"Дуже позитивна думка про цей пост. Вільна особистість і тілом, і душею. Хіба можна бажати щось більше в житті?"
"Своїми фото і своїми постами ви несете ідею, яку не всі здатні побачити. Ідея волі, і тіла, і душі. Воля мислення, воля поведінки. Живи кожен момент, як ти дійсно бажаєш, і не будь обмеженим нічим неважливим в житті. Відсутність будь-якого страху".
Нагадаємо, новий "Холостяк" Олександр Терен зізнався, хто був його першим коханням. Також він розповів про свій ідеал жінки.
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