Оголився учасник "Холостячки-2" Андрій Хветкевич

Учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич. Фото: instagram.com/diveeasy

Учасник романтичного реаліті-шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич шокував прихильників відвертістю. Він показався у мережі повністю оголений.

Світлину виклав в Instagram.

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Зірка виклав фотокартку, на якій він повністю голий. Втім, замалював інтимне місце, щоб соцмережі не видалили його допис.

Оголений Андрій Хветкевич. Фото: instagram.com/diveeasy

Прихильники приємно вражені його відвертістю та рельєфним тілом. Однак як завжди знайшлись і хейтери. Андрій кілька років тому зробив камінгаут і мав стосунки з колумбійцем Феліпе, з яким минулого року вони офіційно відсвяткували весілля.

"А навіщо замальовувати там, де не потрібно?"

"А сміливості на все тіло не вистачило?"

"Дуже позитивна думка про цей пост. Вільна особистість і тілом, і душею. Хіба можна бажати щось більше в житті?"

"Своїми фото і своїми постами ви несете ідею, яку не всі здатні побачити. Ідея волі, і тіла, і душі. Воля мислення, воля поведінки. Живи кожен момент, як ти дійсно бажаєш, і не будь обмеженим нічим неважливим в житті. Відсутність будь-якого страху".

Коментарі про оголене фото Андрія Хветкевича. Фото: instagram.com/diveeasy

Нагадаємо, новий "Холостяк" Олександр Терен зізнався, хто був його першим коханням. Також він розповів про свій ідеал жінки.