Би-2 получили паспорт Молдовы.

Российская группа Би-2. Фото: росСМИ

Участники российской группы Би-2, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали Украину, не только уехали из страны-агрессорки, но и сменили гражданство. Артисты получили паспорт Молдовы.

Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства Молдовы.

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Президент Молдовы Майя Санду предоставила гражданство страны некоторым участникам группы Би-2 и членам их семей. О том, что артисты обратились к молдавскому правительству за убежищем, стало известно в конце апреля.

Российская группа Би-2. Фото: росСМИ

Паспорт Молдовы получил бас-гитарист Би-2 Максим "Лакмус" Андрющенко, а также представители менеджмента группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко и их родные.

"Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами. Участников группы "Би-2" начали репрессировать в России после того, как они выступили против войны в Украине. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова" и солидарность с находящимися в опасности", — заявил глава администрации президента Молдовы Адриан Белуцел.

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Музыканты открыто поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения России. Из-за их позиции власти внесли группу в "черный список" и отменили все запланированные концерты.

Российская группа Би-2. Фото: росСМИ

Артисты уехали из страны-агрессорки и попросили гражданство другой страны. В РосСМИ также распространялась информация о том, что фронтмен группы Лева финансово поддерживает ВСУ, хотя сам музыкант официально это не подтвердил.

Напомним, ранее в тюрьме Таиланда музыканты Би-2 встретили альпиниста из Украины Георгия Сутурина, которого родственники считали мертвым. А также выяснилось, что участники группы "Би-2" на свободе и не были депортированы в Россию.