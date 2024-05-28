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Участники группы Би-2 сменили российское гражданство — какой паспорт получили музыканты

28 мая 2024 11:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Би-2 получили паспорт Молдовы.
Российская группа Би-2. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Участники российской группы Би-2, которые в начале полномасштабного вторжения поддержали Украину, не только уехали из страны-агрессорки, но и сменили гражданство. Артисты получили паспорт Молдовы.

Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства Молдовы.

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Би-2 получили молдавское гражданство

Президент Молдовы Майя Санду предоставила гражданство страны некоторым участникам группы Би-2 и членам их семей. О том, что артисты обратились к молдавскому правительству за убежищем, стало известно в конце апреля.

Участники группы Би-2 получили молдавский паспорт.
Российская группа Би-2. Фото: росСМИ

Паспорт Молдовы получил бас-гитарист Би-2 Максим "Лакмус" Андрющенко, а также представители менеджмента группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко и их родные.

"Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами. Участников группы "Би-2" начали репрессировать в России после того, как они выступили против войны в Украине. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу слова" и солидарность с находящимися в опасности", — заявил глава администрации президента Молдовы Адриан Белуцел.

Би-2 осудили кровавый режим Путина

Музыканты открыто поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения России. Из-за их позиции власти внесли группу в "черный список" и отменили все запланированные концерты.

Участники группы Би-2 отказались от российского паспорта
Российская группа Би-2. Фото: росСМИ

Артисты уехали из страны-агрессорки и попросили гражданство другой страны. В РосСМИ также распространялась информация о том, что фронтмен группы Лева финансово поддерживает ВСУ, хотя сам музыкант официально это не подтвердил.

Напомним, ранее в тюрьме Таиланда музыканты Би-2 встретили альпиниста из Украины Георгия Сутурина, которого родственники считали мертвым. А также выяснилось, что участники группы "Би-2" на свободе и не были депортированы в Россию.

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