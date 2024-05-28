Бі-2 отримали паспорт Молдови — деталі

Російський гурт Бі-2. Фото: росЗМІ

Учасники російського гурту Бі-2, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали Україну, не лише виїхали з країни-агресорки, а й змінили громадянство. Артисти отримали паспорт Молдови.

Відповідний указ був опублікований на урядовому сайті Молдови.

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Президент Молдови Майя Санду надала громадянство країни деяким учасникам гурту "Бі-2" і членам їхніх родини. Про те, що артисти звернулися до молдавського уряду за прихистком, стало відомо наприкінці квітня.

Російський гурт Бі-2. Фото: росЗМІ

Паспорт Молдови отримав бас-гітарист "Бі-2" Максим "Лакмус" Андрющенко, а також представники менеджменту групи Олексій Левченко та Олександра Овчеренко та їх рідні.

"Наша країна відкрита і гостинна для людей, які обирають мир, пропагують дружбу і повагу між народами. Учасників гурту "Бі-2" почали репресувати в Росії після того, як вони виступили проти війни в Україні. Республіка Молдова захищає людську гідність, свободу слова і солідарність із тими, хто перебуває в небезпеці", — заявив глава адміністрації президента Молдови Адріан Белуцел.

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Музиканти відкрито підтримали Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. Через їх позицію, влада внесла гурт до "чорного списку" і скасувала усі заплановані концерти.

Російський гурт Бі-2. Фото: росЗМІ

Артисти виїхали з країни-агресорки та попросили громадянство іншої країни. У росЗМІ також ширилася інформація про те, фронтмен гурту Льова фінансово підтримує ЗСУ, хоча сам музикант офіційно це не підтвердив.

Нагадаємо, раніше у в'язниці Таїланду музиканти Бі-2 зустріли альпініста з України Георгія Сутуріна, якого родичі вважали мертвим. А також з'ясувалося, що учасники гурту "Бі-2" на волі та не були депортовані до Росії.