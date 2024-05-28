Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Учасники гурту Бі-2 змінили російське громадянство — який паспорт отримали музиканти arrow

Учасники гурту Бі-2 змінили російське громадянство — який паспорт отримали музиканти

28 травня 2024 11:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Бі-2 отримали паспорт Молдови — деталі
Російський гурт Бі-2. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Учасники російського гурту Бі-2, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали Україну,  не лише виїхали з країни-агресорки, а й змінили громадянство. Артисти отримали паспорт Молдови.

Відповідний указ був опублікований на урядовому сайті Молдови.

Читайте також:

Бі-2 отримали молдавське громадянство

Президент Молдови Майя Санду надала громадянство країни деяким учасникам гурту "Бі-2" і членам їхніх родини. Про те, що артисти звернулися до молдавського уряду за прихистком, стало відомо наприкінці квітня.

Учасники гурту Бі-2 отримали молдавський паспорт
Російський гурт Бі-2. Фото: росЗМІ

Паспорт Молдови отримав бас-гітарист "Бі-2" Максим "Лакмус" Андрющенко, а також представники менеджменту групи Олексій Левченко та Олександра Овчеренко та їх рідні.

"Наша країна відкрита і гостинна для людей, які обирають мир, пропагують дружбу і повагу між народами. Учасників гурту "Бі-2" почали репресувати в Росії після того, як вони виступили проти війни в Україні. Республіка Молдова захищає людську гідність, свободу слова і солідарність із тими, хто перебуває в небезпеці", — заявив глава адміністрації президента Молдови Адріан Белуцел.

Бі-2 засудили кривавий режим Путіна

Музиканти відкрито підтримали Україну після початку  повномасштабного вторгнення Росії. Через їх позицію, влада внесла гурт до "чорного списку" і скасувала усі заплановані концерти.

Учасники гурту Бі-2 відмовились від російського паспорту
Російський гурт Бі-2. Фото: росЗМІ

Артисти виїхали з країни-агресорки та попросили громадянство іншої країни. У росЗМІ також ширилася інформація про те, фронтмен гурту Льова фінансово підтримує ЗСУ, хоча сам музикант офіційно це не підтвердив.

Нагадаємо, раніше у в'язниці Таїланду музиканти Бі-2 зустріли альпініста з України Георгія Сутуріна, якого родичі вважали мертвим. А також з'ясувалося, що учасники гурту "Бі-2" на волі та не були депортовані до Росії. 

Молдова
громадянство
паспорти
війна в Україні
Росія
російські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби