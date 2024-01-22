Участники Нацотбора NAHABA облились "кровью" в центре Киева
Украинская группа NAHABA, претендующая на победу в Нацотборе Евровидения-2024, устроила концерт в центре Киева. Они спели на Крещатике и исполнили незабываемый перформанс.
Видео сняли поклонники и выложили в TikTok.
NAHABA пели и облились красной краской на Крещатике
Украинская группа NAHABA, которая стремится представлять Украину на Евровидении-2024, устроила эпический перформанс. Они спели несколько своих песен и конкурсную композицию на улицах Киева.
@yager.ua
Я знаю за кого болеть 3 февраля #eurovision #евровидение #vidbir2024 @NAHABA♬ оригинальный звук - Yager
Концерт был на Крещатике в довольно морозную погоду. Артистов это никак не испугало и они полураздетые исполнили песни. Самым эффектным моментом было обливание красной краской.
@itslalaboy
КАК ВАМ ВЫСТУПЛЕНИЕ?🔥😍 голосуйте 3 февраля на «НАЦИОНАЛЬНОМ ОТБОРЕ НА ЕВРОВИДЕНИЕ» за номер 11🔥!!! #eurovision #евровидение #eurovision2024 #евровидение2024 #nahaba #glasss♬ original sound - LaLaBoy💚 -
Поклонники артистов и оказавшиеся рядом киевляне были шокированы действом. Несмотря на провокационность NAHABA, в соцсетях украинцы одобрительно комментируют увиденное.
Ранее музпродюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA.
Также медиаэксперт спрогнозировал, кто победит на Нацотборе Евровидения-2024.
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