Участники Нацотбора NAHABA облились "кровью" в центре Киева

NAHABA. Фото: instagram.com/nahaba_band/

Украинская группа NAHABA, претендующая на победу в Нацотборе Евровидения-2024, устроила концерт в центре Киева. Они спели на Крещатике и исполнили незабываемый перформанс.

Видео сняли поклонники и выложили в TikTok.

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NAHABA пели и облились красной краской на Крещатике

Украинская группа NAHABA, которая стремится представлять Украину на Евровидении-2024, устроила эпический перформанс. Они спели несколько своих песен и конкурсную композицию на улицах Киева.

Концерт был на Крещатике в довольно морозную погоду. Артистов это никак не испугало и они полураздетые исполнили песни. Самым эффектным моментом было обливание красной краской.

NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy

NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy

Поклонники артистов и оказавшиеся рядом киевляне были шокированы действом. Несмотря на провокационность NAHABA, в соцсетях украинцы одобрительно комментируют увиденное.

Коментарии про NAHABA. Фото: tiktok/@yager

Ранее музпродюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA.

Также медиаэксперт спрогнозировал, кто победит на Нацотборе Евровидения-2024.