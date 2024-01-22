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Участники Нацотбора NAHABA облились "кровью" в центре Киева

22 января 2024 15:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Участники Нацотбора NAHABA облились "кровью" в центре Киева
NAHABA. Фото: instagram.com/nahaba_band/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская группа NAHABA, претендующая на победу в Нацотборе Евровидения-2024, устроила концерт в центре Киева. Они спели на Крещатике и исполнили незабываемый перформанс.

Видео сняли поклонники и выложили в TikTok.

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NAHABA пели и облились красной краской на Крещатике

Украинская группа NAHABA, которая стремится представлять Украину на Евровидении-2024, устроила эпический перформанс. Они спели несколько своих песен и конкурсную композицию на улицах Киева.

@yager.ua

Я знаю за кого болеть 3 февраля #eurovision #евровидение #vidbir2024 @NAHABA

♬ оригинальный звук - Yager

Концерт был на Крещатике в довольно морозную погоду. Артистов это никак не испугало и они полураздетые исполнили песни. Самым эффектным моментом было обливание красной краской.

@itslalaboy

КАК ВАМ ВЫСТУПЛЕНИЕ?🔥😍 голосуйте 3 февраля на «НАЦИОНАЛЬНОМ ОТБОРЕ НА ЕВРОВИДЕНИЕ» за номер 11🔥!!! #eurovision #евровидение #eurovision2024 #евровидение2024 #nahaba #glasss

♬ original sound - LaLaBoy💚 -
NAHABA
NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy
NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy
NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy

Поклонники артистов и оказавшиеся рядом киевляне были шокированы действом. Несмотря на провокационность NAHABA, в соцсетях украинцы одобрительно комментируют увиденное.

NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy
Коментарии про NAHABA. Фото: tiktok/@yager

Ранее музпродюсер Нацотбора-2024 прокомментировал скандал вокруг группы NAHABA.

Также медиаэксперт спрогнозировал, кто победит на Нацотборе Евровидения-2024.

Киев
музыка
песни
украинские звезды
Евровидение-2024

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