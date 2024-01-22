Учасники Нацвідбору NAHABA облилися "кров'ю" у центрі Києва

NAHABA. Фото: instagram.com/nahaba_band/

Український гурт NAHABA, який претендує на перемогу у Нацвідборі Євробачення-2024, влаштував концерт у центрі Києва. Вони заспівали на Хрещатику і виконали незабутній перформанс.

Відео зняли прихильники і виклали в TikTok.

Читайте також:

NAHABA заспівали та облились червоною фарбою на Хрещатику

Український гурт NAHABA, який прагне представляти Україну на Євробаченні-2024, влаштував епічний перформанс. Вони заспівали кілька своїх пісень та конкурсну композицію на вулицях Києва.

Концерт був на Хрещатику у досить морозну погоду. Артистів це ніяк не злякало і вони напівроздягнуті виконали пісні. Найефектнішим моментом було обливанням червоною фарбою.

NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy

NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy

Прихильники артистів та кияни, які опинились поруч, були шоковані дійством. Незважаючи на провакативність NAHABA, у соцмережах українці схвально коментують побачене.

Коментарі про NAHABA. Фото: tiktok/@yager

Раніше музпродюсер Нацвідбору-2024 прокоментував скандал навколо гурту NAHABA.

Також медіаексперт спрогнозував, хто переможе на Нацвідборі Євробачення-2024.