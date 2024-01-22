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Учасники Нацвідбору NAHABA облилися "кров'ю" у центрі Києва

22 січня 2024 15:02
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Учасники Нацвідбору NAHABA облилися "кров'ю" у центрі Києва
NAHABA. Фото: instagram.com/nahaba_band/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український гурт NAHABA, який претендує на перемогу у Нацвідборі Євробачення-2024, влаштував концерт у центрі Києва. Вони заспівали на Хрещатику і виконали незабутній перформанс.

Відео зняли прихильники і виклали в TikTok.

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NAHABA заспівали та облились червоною фарбою на Хрещатику

Український гурт NAHABA, який прагне представляти Україну на Євробаченні-2024, влаштував епічний перформанс. Вони заспівали кілька своїх пісень та конкурсну композицію на вулицях Києва.

@yager.ua

Я знаю за кого вболівати 3 лютого #eurovision #євробачення #vidbir2024 @NAHABA

♬ оригінальний звук - Yager

Концерт був на Хрещатику у досить морозну погоду. Артистів це ніяк не злякало і вони напівроздягнуті виконали пісні. Найефектнішим моментом було обливанням червоною фарбою.

@itslalaboy

ЯК ВАМ ВИСТУП?🔥😍 голосуйте 3 лютого на «НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДБОРІ НА ЄВРОБАЧЕННЯ» за номер 11🔥!!! #eurovision #євробачення #eurovision2024 #євробачення2024 #nahaba #glasss

♬ original sound - LaLaBoy💚 -
NAHABA
NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy
NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy
NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy

Прихильники артистів та кияни, які опинились поруч, були шоковані дійством. Незважаючи на провакативність NAHABA, у соцмережах українці схвально коментують побачене.

NAHABA. Фото: tiktok.com/@itslalaboy
Коментарі про NAHABA. Фото: tiktok/@yager

Раніше музпродюсер Нацвідбору-2024 прокоментував скандал навколо гурту NAHABA.

Також медіаексперт спрогнозував, хто переможе на Нацвідборі Євробачення-2024.

Київ
музика
пісні
українські зірки
Євробачення-2024

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