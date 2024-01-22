Учасники Нацвідбору NAHABA облилися "кров'ю" у центрі Києва
Український гурт NAHABA, який претендує на перемогу у Нацвідборі Євробачення-2024, влаштував концерт у центрі Києва. Вони заспівали на Хрещатику і виконали незабутній перформанс.
Відео зняли прихильники і виклали в TikTok.
NAHABA заспівали та облились червоною фарбою на Хрещатику
Український гурт NAHABA, який прагне представляти Україну на Євробаченні-2024, влаштував епічний перформанс. Вони заспівали кілька своїх пісень та конкурсну композицію на вулицях Києва.
@yager.ua
Я знаю за кого вболівати 3 лютого #eurovision #євробачення #vidbir2024 @NAHABA♬ оригінальний звук - Yager
Концерт був на Хрещатику у досить морозну погоду. Артистів це ніяк не злякало і вони напівроздягнуті виконали пісні. Найефектнішим моментом було обливанням червоною фарбою.
@itslalaboy
ЯК ВАМ ВИСТУП?🔥😍 голосуйте 3 лютого на «НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДБОРІ НА ЄВРОБАЧЕННЯ» за номер 11🔥!!! #eurovision #євробачення #eurovision2024 #євробачення2024 #nahaba #glasss♬ original sound - LaLaBoy💚 -
Прихильники артистів та кияни, які опинились поруч, були шоковані дійством. Незважаючи на провакативність NAHABA, у соцмережах українці схвально коментують побачене.
Раніше музпродюсер Нацвідбору-2024 прокоментував скандал навколо гурту NAHABA.
Також медіаексперт спрогнозував, хто переможе на Нацвідборі Євробачення-2024.
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