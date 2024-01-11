Участница Холостяка стала мамой и показала дочь
Недавно 39-летняя участница проекта "Холостяк" актриса Виктория Варлей поделилась радостной новостью о беременности. Однако оказалось, что она родила еще 1 января, но держала это в тайне.
Виктория впервые показала дочь и назвала ее имя в Instagram.
Показала себя после родов
Виктория Варлей рассказала, что на самом деле родила дочь еще 1 января, однако рассказала о беременности 3-го.
Подписчики думали, что актриса все еще беременна, но она таким образом хотела поделиться своей историей и заинтриговать поклонников.
Сегодня она призналась, что малышка уже увидела свет. И назвала имя.
"01.01.2024 появилась на свет наша сказочная девочка Мишель. Спасибо тебе, что выбрала нас своими родителями, я буду лучшей мамой для тебя", — написала Варлей в публикации.
Женщина также показала первые минуты жизни дочери и как ее папа, муж актрисы Павел, держит малышку на руках.
В следующей публикации Виктория поблагодарила своего мужа — американского бизнесмена с российскими корнями — за дочь.
Напомним, мы писали, что известная участница последнего "Холостяка" беременна первенцем.
Мы также сообщали, что беременная эксовременница "Холостяка" рассекретила пол ребенка.
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