Учасниця Холостяка стала мамою і показала доньку
Нещодавно 39-річна учасниця проєкту "Холостяк" акторка Вікторія Варлей поділилася радісною новиною про вагітність. Проте виявилося, що вона народила ще 1 січня, але тримала це у таємниці.
Вікторія вперше показала доньку і назвала її ім'я в Instagram.
Показала себе після пологів
Вікторія Варлей розповіла, що насправді народила донечку ще 1 січня, проте розповіла про вагітність 3-го.
Підписники думали, що акторка все ще вагітна, але вона таким чином хотіла поділитися своєю історією і заінтригувати прихильників.
Сьогодні вона зізналася, що малеча вже побачила світ. І назвала ім'я.
"01.01.2024 зʼявилась на світ наша казкова дівчинка Мішель. Дякую тобі, що обрала нас своїми батьками, я буду найкращою мамою для тебе", — написала Варлей у дописі.
Жінка також показала перші хвилини життя донечки і як її тато, чоловік акторки Павло, тримає малечу на руках.
У наступному дописі Вікторія подякувала своєму чоловікові — американському бізнесмену з російським корінням — за донечку.
Нагадаємо, ми писали, що відома учасниця останнього "Холостяка" вагітна первістком.
Ми також повідомляли, що вагітна ексучасниця "Холостяка" розсекретила стать дитини.
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