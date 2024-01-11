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Учасниця Холостяка стала мамою і показала доньку

11 січня 2024 23:13
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Учасниця Холостяка стала мамою і показала доньку
Вагітна Вікторія Варлей. Фото: instagram.com/viktoriavarley
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Нещодавно 39-річна учасниця проєкту "Холостяк" акторка Вікторія Варлей поділилася радісною новиною про вагітність. Проте виявилося, що вона народила ще 1 січня, але тримала це у таємниці.

Вікторія вперше показала доньку і назвала її ім'я в Instagram.

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Вікторія Варлей розповіла, що насправді народила донечку ще 1 січня, проте розповіла про вагітність 3-го. 

 

Скриншот з instagram.com/viktoriavarley

Підписники думали, що акторка все ще вагітна, але вона таким чином хотіла поділитися своєю історією і заінтригувати прихильників. 

 

Сьогодні вона зізналася, що малеча вже побачила світ. І назвала ім'я.

 

Скриншот з instagram.com/viktoriavarley

"01.01.2024 зʼявилась на світ наша казкова дівчинка Мішель. Дякую тобі, що обрала нас своїми батьками, я буду найкращою мамою для тебе", — написала Варлей у дописі. 

Жінка також показала перші хвилини життя донечки і як її тато, чоловік акторки Павло, тримає малечу на руках. 

 

Скриншот з instagram.com/viktoriavarley
Скриншот з instagram.com/viktoriavarley

У наступному дописі Вікторія подякувала своєму чоловікові — американському бізнесмену з російським корінням — за донечку. 

 

Нагадаємо, ми писали, що відома учасниця останнього "Холостяка" вагітна первістком.

Ми також повідомляли, що вагітна ексучасниця "Холостяка" розсекретила стать дитини.

діти
шоу Холостяк
вагітність
українські зірки

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