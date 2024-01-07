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Вагітна ексучасниця "Холостяка" розсекретила стать дитини

7 січня 2024 15:55
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Вагітна ексучасниця "Холостяка" розсекретила стать дитини
Акторка Вікторія Варлей. Фото: instagram.com/viktoriavarley
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

39-річна ексучасниця шоу "Холостяк" Вікторія Варлей, яка нещодавно оголосила про вагітність, розкрила стать майбутньої дитини. 

Про це розповіла у своєму Instagram

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Акторка і учасниця відомого шоу про стосунки Вікторія Варлей нещодавно поділилася радісною новиною — вони з чоловіком Павлом чекають на дитину. 

 

Жінка приховувала свою вагітність пів року, а тепер, після того, як розкрила свій стан, охоче ділиться з підписниками подробицями. 

Нещодавно вона розповіла, що завагітніла у 39 років дуже легко і швидко, попри те, що раніше через халатність лікарів пережила аборт. Варлей вважає, що так сталося через те, що зараз вона почуває себе щасливою і розслабленою. 

І тепер жінка розкрила стать дитини. 

 

"Так все ж таки хлопчик чи дівчинка? Тримайте синочків у Варлей буде дочка!" — розповіла Варлей під фото з животиком з пляжу. 

Дехто з прихильників писав, що буде двійня, на що Варлей показала відео, на якому видно досить невеликий, як на 6 місяць, животик. 

 

Вагітна Вікторія Варлей. Фото: instagram.com/viktoriavarley

Через таку "акуратну форму животика" багато хто підозрював, що буде саме дівчинка. Прихильники привітали акторку з такою прекрасною подією.

Нагадаємо, відома учасниця останнього "Холостяка" вагітна первістком. 

Також ми писали, що російський репер провів час у компанії учасниць українського "Холостяка".

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