Вагітна ексучасниця "Холостяка" розсекретила стать дитини

Акторка Вікторія Варлей. Фото: instagram.com/viktoriavarley

39-річна ексучасниця шоу "Холостяк" Вікторія Варлей, яка нещодавно оголосила про вагітність, розкрила стать майбутньої дитини.

Про це розповіла у своєму Instagram.

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Акторка і учасниця відомого шоу про стосунки Вікторія Варлей нещодавно поділилася радісною новиною — вони з чоловіком Павлом чекають на дитину.

Жінка приховувала свою вагітність пів року, а тепер, після того, як розкрила свій стан, охоче ділиться з підписниками подробицями.

Нещодавно вона розповіла, що завагітніла у 39 років дуже легко і швидко, попри те, що раніше через халатність лікарів пережила аборт. Варлей вважає, що так сталося через те, що зараз вона почуває себе щасливою і розслабленою.

І тепер жінка розкрила стать дитини.

"Так все ж таки хлопчик чи дівчинка? Тримайте синочків у Варлей буде дочка!" — розповіла Варлей під фото з животиком з пляжу.

Дехто з прихильників писав, що буде двійня, на що Варлей показала відео, на якому видно досить невеликий, як на 6 місяць, животик.

Вагітна Вікторія Варлей. Фото: instagram.com/viktoriavarley

Через таку "акуратну форму животика" багато хто підозрював, що буде саме дівчинка. Прихильники привітали акторку з такою прекрасною подією.

Нагадаємо, відома учасниця останнього "Холостяка" вагітна первістком.

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