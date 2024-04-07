Участница скандального шоу "Беременная в 16" сделала циничное заявление по ВСУ

Участница шоу "Беременная в 16" Людмила Нечипоренко. Фото: скриншот

Одна из новых участниц скандального шоу "Беременная в 16" Людмила Нечипоренко начала активно "раскручивать" свои социальные сети. При этом девушка не только кичится тем, что не хочет работать, но и делает неадекватные заявления о помощи Вооруженным Силам Украины.

Видео, на котором Нечипоренко призывает давать деньги ей, а не донатить на ВСУ, появилось в социальной сети X.

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Нечипоренко активно ведет прямые эфиры в соцсетях, во время которых отвечает на вопросы пользователей. Также Люда зарабатывает себе на жизнь "подарками" и донатами.

При этом она активно призывает подписчиков присылать ей средства, поскольку намерений работать у нее нет.

После того, как один из пользователей обратился к "донатерам" и призвал их не тратить деньги на Люду, а помогать ВСУ, девушка отреагировала неадекватно.

"А, щас! Бросайте мне, какое ВСУ, сбрасывайте мне! Я здесь для чего сижу? Я сижу, чтобы вы мне деньги бросали", — цинично заявила Люда.

Реакция пользователей

Пользователи социальных сетей возмущены таким поведением девушки. Они ответили на ее слова гневными комментариями:

"Я в шоке";

"Ждем прощения";

"Люди, кому вы эти деньги даете? Она не скрывает, что пользуется вами!".

Скандальная история Людмилы Нечипоренко

15-летняя Людмила начала отношения со своим 32-летним учителем информатики, по имени Сергей. Это произошло еще до полномасштабного вторжения.

Сначала они встречались, однако когда Людмила узнала, что беременна, Сергей начал удаляться от нее, поскольку не собирался тратиться на ребенка. Тем не менее, Людмила родила сына.

После этого конфликты в паре только усилились и тогда на них вышли эксперты шоу "Беременная в 16". После того, как выпуск с ее участием получил широкую огласку, девушка столкнулась с острой критикой со стороны общества. Впрочем, она заявила, что считает себя счастливой. Ее сыну сейчас три года.

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Напомним, что Рианну впервые увидели после слухов о третьей беременности.