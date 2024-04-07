Учасниця скандального шоу "Вагітна у 16" зробила цинічну заяву щодо ЗСУ

Учасниця шоу "Вагітна у 16" Людмила Нечипоренко. Фото: скриншот

Одна з нових учасниць скандального шоу "Вагітна у 16" Людмила Нечипоренко почала активно "розкручувати" свої соціальні мережі. При цьому дівчина не лише хизується тим, що не хоче працювати, але й робить неадекватні заяви щодо допомоги Збройним Силам України.

Відео на якому Нечипоренко закликає давати гроші їй, а не донатити на ЗСУ, з'явилося у соціальній мережі X.

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Нечипоренко активно веде прямі ефіри у соцмережах, під час яких відповідає на питання користувачів. Також Люда заробляє собі на життя "подарунками" й донатами.

При цьому вона активно закликає підписників надсилати їй кошти, оскільки намірів працювати у неї нема.

Після того, як один з користувачів звернувся до "донатерів" й закликав їх не витрачати гроші на Люду, а допомагати ЗСУ, дівчина відреагувала неадекватно.

"А, щас! Кидайте мені, яке ЗСУ, скидайте мені! Я тут для чого сиджу? Я сиджу, щоб ви мені гроші кидали", — цинічно заявила Люда.

Реакція користувачів

Користувачі соціальних мереж обурені такою поведінкою дівчини. Вони відповіли на її слова гнівними коментарями:

"Я в шоці";

"Чекаємо на вибачення";

"Люди, кому ви ті гроші даєте? Вона не приховує, що користується вами!".

Скандальна історія Людмили Нечипоренко

15-річна Людмила розпочала стосунки зі своїм 32-річним учителем інформатики, якого звати Сергієм. Це сталося ще до повномасштабного вторгнення.

Спершу вони зустрічалися, проте коли Людмила дізналася, що вагітна, Сергій почав віддалятися від неї, оскільки не мав намірів витрачатися на дитину. Тим не менш Людмила народила сина.

Після цього конфлікти в парі лише посилилися і тоді на них вийшли експерти шоу "Вагітна в 16". Після того, як випуск за її участю набув широкого розголосу, дівчина зіштовхнулася з гострою критикою з боку суспільства. Втім, вона заявила, що вважає себе щасливою. Її сину наразі три роки.

Раніше ми повідомляли, що вчителя, який брав участі у телешоу від СТБ "Вагітна у 16", звільнили з IT-школі. У компанії пояснили, що вважають поведінку свого викладача неприйнятною.

Нагадаємо, що Ріанну вперше побачили після чуток про третю вагітність.