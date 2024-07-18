Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Участница Spice Girls в 49 лет получила научную степень в университете arrow

Участница Spice Girls в 49 лет получила научную степень в университете

18 июля 2024 06:37
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Мелани Би из Spice Girls получила научную степень в университете
Британская певица Мелани Би. Фото: Instagram/leedsbeckettofficial
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Участница британской группы Spice Girls Мелани Би получила докторскую степень Университета Беккета в Лидсе. Артистка давно ведет активистскую работу по защите жертв домашнего насилия.

Об этом 49-летняя певица рассказала в своих соцсетях.

Читайте также:

Мел Би из Spice Girls получила научную степень

В своей торжественной речи на сцене Мелани Би призналась, что получение докторской степени является для нее столь значительным достижением, как и выступление на стадионе "Уэмбли" с группой Spice Girls. Артистка добавила, что очень хотела бы, чтобы до этого дня дожил ее отец, который очень гордился бы ею.

"Я стою перед вами как Мелани Браун, дочь иммигранта, которая научилась ценить британское образование так же, как и его отец. Мой диплом сразу пойдет в рамку на стену рядом с моим студенческим пропуском. Я горжусь тем, что теперь являюсь частью этого университета в своем родном городе", — отметила Мелани Браун.

Певица добавила, что в вузе она прослушала курс по травматическому информированному уходу Школы здравоохранения Университета Беккета. Мелани Браун в 2018 году стала патроном организации Women's Aid и выступила в парламенте Великобритании на слушаниях по проблеме домашнего насилия.

В 2022 году участнице Spice Girls была присвоена степень члена Ордена Британской Империи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by "scary spice Mel B" (@officialmelb)

Напомним, ранее мы писали, что почта Великобритании выпустила марки, посвященные Spice Girls. Также мы рассказывали, что британская певица Адель намекнула о кардинальных переменах в жизни после изнурительных гастролей.

образование Spice Girls зарубежные звезды Великобритания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

4 июля 2024
Text

23:54 Дикий назвал оптимальный возраст для украинского бойца

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке