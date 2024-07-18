Мелани Би из Spice Girls получила научную степень в университете

Британская певица Мелани Би. Фото: Instagram/leedsbeckettofficial

Участница британской группы Spice Girls Мелани Би получила докторскую степень Университета Беккета в Лидсе. Артистка давно ведет активистскую работу по защите жертв домашнего насилия.

Об этом 49-летняя певица рассказала в своих соцсетях.

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В своей торжественной речи на сцене Мелани Би призналась, что получение докторской степени является для нее столь значительным достижением, как и выступление на стадионе "Уэмбли" с группой Spice Girls. Артистка добавила, что очень хотела бы, чтобы до этого дня дожил ее отец, который очень гордился бы ею.

"Я стою перед вами как Мелани Браун, дочь иммигранта, которая научилась ценить британское образование так же, как и его отец. Мой диплом сразу пойдет в рамку на стену рядом с моим студенческим пропуском. Я горжусь тем, что теперь являюсь частью этого университета в своем родном городе", — отметила Мелани Браун.

Певица добавила, что в вузе она прослушала курс по травматическому информированному уходу Школы здравоохранения Университета Беккета. Мелани Браун в 2018 году стала патроном организации Women's Aid и выступила в парламенте Великобритании на слушаниях по проблеме домашнего насилия.

В 2022 году участнице Spice Girls была присвоена степень члена Ордена Британской Империи.

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