Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Адель натякнула про кардинальні зміни в житті після виснажливих гастролей arrow

Адель натякнула про кардинальні зміни в житті після виснажливих гастролей

17 липня 2024 22:01
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Адель оголосила про перерву в музичній кар’єрі
Британська співачка Адель Фото: Instagram/adele
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Майже два останні роки британська співачка Адель активно дає гастролі. Втім, в планах титулованої мультиплатинової артистки кардинальні зміни. 

Про це 36-річна музична виконавиця розповіла виданню ZDF.

Читайте також:

Адель бере перерву в музичній кар’єрі

Британська співачка планує зробити велику перерву у кар'єрі та не писати нові пісні. Адель запевнила, що вона втомилась бути знаменитою. Вона сумує за часом, коли можна було залишатися невпізнанною та анонімною.

"Я хочу зробити велику перерву та зайнятися іншими творчими речами. Хоча б на якийсь час", — зазначила артистка.

Вже у серпні Адель відіграє вісім концертів у німецькому Мюнхені на спеціально зведеному майданчику. В континентальній Європі співачка не виступала з 2016 року. Після цього Адель повернеться до американського Лас-Вегасу, де буде виступати до листопаду. 

В цьому місті в неї триває резиденція в театрі The Colosseum. Вона розпочала у листопаді 2022-го. То були її перші виступи за п'ять років. З того часу співачка дала у Лас-Вегасі понад сто шоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Adele (@adele)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Адель несподівано обрала сукню відомого російського дизайнера. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Емма Робертс планує весілля з Коді Джоном.

музика Адель закордонні зірки кар'єра

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця