Адель оголосила про перерву в музичній кар’єрі

Британська співачка Адель Фото: Instagram/adele

Майже два останні роки британська співачка Адель активно дає гастролі. Втім, в планах титулованої мультиплатинової артистки кардинальні зміни.

Про це 36-річна музична виконавиця розповіла виданню ZDF.

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Британська співачка планує зробити велику перерву у кар'єрі та не писати нові пісні. Адель запевнила, що вона втомилась бути знаменитою. Вона сумує за часом, коли можна було залишатися невпізнанною та анонімною.

"Я хочу зробити велику перерву та зайнятися іншими творчими речами. Хоча б на якийсь час", — зазначила артистка.

Вже у серпні Адель відіграє вісім концертів у німецькому Мюнхені на спеціально зведеному майданчику. В континентальній Європі співачка не виступала з 2016 року. Після цього Адель повернеться до американського Лас-Вегасу, де буде виступати до листопаду.

В цьому місті в неї триває резиденція в театрі The Colosseum. Вона розпочала у листопаді 2022-го. То були її перші виступи за п'ять років. З того часу співачка дала у Лас-Вегасі понад сто шоу.

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