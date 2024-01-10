Пошта Великої Британії випустила марки, присвячені Spice Girls

Spice Girls. Фото: Christophe Gstalder

Королівська пошта Великої Британії вперше в історії присвятила марки жіночому гурту. Вони зробили це з нагоди 30-річчя Spice Girls.

Про цю подію розповіла Вікторія Бекхем у своєму instagram.

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Королівська пошта випустила 10 основних марок, на яких зображені виступу гурту Spice Girls на церемонії вручення Brit Awards 1997 року.

Поштові марки з Spice Girls. Фото: Royal Mail

Також ще є інша колекція марок з портретами дівчат зі знімального майданчика фільму Spice World 1997 року. Придбати їх можна буде вже з 11 січня.

Поштові марки з Spice Girls. Фото: Royal Mail

"Це честь — бути першою жіночою групою, представленою на пам’ятній марці. Ми пишаємося всім, чого досягли разом зі Spice Girls! Дякую моїй родині, друзям і всім нашим шанувальникам по всьому світу за любов і підтримку", — написала у своєму instagram Вікторія Бекхем, яка була частиною гурту.

Поштові марки з Spice Girls. Фото: Royal Mail

Також прихильники гурту зможуть купити конверти, постери, листівки і не тільки з зображенням дівчат. Особливою є ще пропозиція лімітованого набору марок, який покритий 24-каратним золотом.

Поштові марки з Spice Girls. Фото: Royal Mail

Хто такі Spice Girls і чому вони унікальні

Spice Girls створили у 1994 році, як проєкт, який зможе конкурувати з чоловічими гуртами у музичних чартах. Дівчата швидко стали популярними після дебютного хіта "Wannabe". Далі вони випустили альбом "Spice" і про них дізнався весь світ.

Поштові марки з Spice Girls. Фото: Royal Mail

Він став найбільш продаваним албомом жіночого гурту в історії музики, а виконавиці — сильними представницями фемінізму.

У Spice Girls співали Вікторія Бекхем, Емма Бантон, Мелані Чісхольм, Мелані Браун і Джері Голлівелл.

Поштові марки з Spice Girls. Фото: Royal Mail

Останній концерт гурту відбувся у 2008 році і після того вони заявили про закриття проєкту, проте у 2019 році Spice Girls дали 13 концертів у рамках світового турне. Щоправда, Вікторія Бекхем відмовилась від цього, адже була сфокусована на своїй кар'єрі дизайнерки.

Поштові марки з Spice Girls. Фото: Royal Mail

Раніше Вікторія Бекхем показала, як танцювала з невісткою на пляжі.

Нагадаємо, що Вікторія Бекхем у сітчастих колготках знялась у граційній фотосесії.