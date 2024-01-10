Пошта Великої Британії випустила марки, присвячені Spice Girls
Королівська пошта Великої Британії вперше в історії присвятила марки жіночому гурту. Вони зробили це з нагоди 30-річчя Spice Girls.
Про цю подію розповіла Вікторія Бекхем у своєму instagram.
Гурт Spice Girls отримав свої персональні поштові марки
Королівська пошта випустила 10 основних марок, на яких зображені виступу гурту Spice Girls на церемонії вручення Brit Awards 1997 року.
Також ще є інша колекція марок з портретами дівчат зі знімального майданчика фільму Spice World 1997 року. Придбати їх можна буде вже з 11 січня.
"Це честь — бути першою жіночою групою, представленою на пам’ятній марці. Ми пишаємося всім, чого досягли разом зі Spice Girls! Дякую моїй родині, друзям і всім нашим шанувальникам по всьому світу за любов і підтримку", — написала у своєму instagram Вікторія Бекхем, яка була частиною гурту.
Також прихильники гурту зможуть купити конверти, постери, листівки і не тільки з зображенням дівчат. Особливою є ще пропозиція лімітованого набору марок, який покритий 24-каратним золотом.
Хто такі Spice Girls і чому вони унікальні
Spice Girls створили у 1994 році, як проєкт, який зможе конкурувати з чоловічими гуртами у музичних чартах. Дівчата швидко стали популярними після дебютного хіта "Wannabe". Далі вони випустили альбом "Spice" і про них дізнався весь світ.
Він став найбільш продаваним албомом жіночого гурту в історії музики, а виконавиці — сильними представницями фемінізму.
У Spice Girls співали Вікторія Бекхем, Емма Бантон, Мелані Чісхольм, Мелані Браун і Джері Голлівелл.
Останній концерт гурту відбувся у 2008 році і після того вони заявили про закриття проєкту, проте у 2019 році Spice Girls дали 13 концертів у рамках світового турне. Щоправда, Вікторія Бекхем відмовилась від цього, адже була сфокусована на своїй кар'єрі дизайнерки.
Раніше Вікторія Бекхем показала, як танцювала з невісткою на пляжі.
Нагадаємо, що Вікторія Бекхем у сітчастих колготках знялась у граційній фотосесії.
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