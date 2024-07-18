Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Учасниця Spice Girls в 49 років отримала науковий ступінь в університеті arrow

Учасниця Spice Girls в 49 років отримала науковий ступінь в університеті

18 липня 2024 06:37
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Мелані Бі з Spice Girls отримала науковий ступінь в університеті
Британська співачка Мелані Бі. Фото: Instagram/leedsbeckettofficial
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Учасниця британського гурту Spice Girls Мелані Бі здобула докторський ступінь Університету Беккета в Лідсі. Артистка давно веде активістську роботу щодо захисту жертв домашнього насильства.

Про це 49-річна співачка розповіла у своїх соцмережах

Читайте також:

Мел Бі з Spice Girls отримала науковий ступінь

У своїй урочистій промові на сцені Мелані Бі зізналася, що здобуття докторського ступеня є для неї таким значним досягненням, як і виступ на стадіоні "Вемблі" з гуртом Spice Girls. Артистка додала, що дуже хотіла б, щоб до цього дня дожив її батько, який би дуже пишався нею.

"Я стою перед вами як Мелані Браун, дочка іммігранта, яка навчилася цінувати британську освіту так само, як і її батько. Мій диплом одразу піде в рамку на стіну поряд із моєю студентською перепусткою. Я пишаюся тим, що тепер є частиною цього університету у своєму рідному місті", — зазначила Мелані Браун.

Співачка додала, що у виші вона прослухала курс з травматичного інформованого догляду Школи охорони здоров'я Університету Беккета. Мелані Браун у 2018 році стала патроном організації Women's Aid і виступила в парламенті Великої Британії на слуханнях з проблеми домашнього насильства.

У 2022 році учасниці Spice Girls було присвоєно ступінь члена Ордену Британської Імперії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що пошта Великої Британії випустила марки, присвячені Spice Girls. Також ми розповідали, що британська співачка Адель натякнула про кардинальні зміни в житті після виснажливих гастролей.

 

освіта Spice Girls закордонні зірки Велика Британія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

4 липня 2024
Text

23:54 Дикий назвав оптимальний вік для українського бійця