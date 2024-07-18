Мелані Бі з Spice Girls отримала науковий ступінь в університеті

Британська співачка Мелані Бі. Фото: Instagram/leedsbeckettofficial

Учасниця британського гурту Spice Girls Мелані Бі здобула докторський ступінь Університету Беккета в Лідсі. Артистка давно веде активістську роботу щодо захисту жертв домашнього насильства.

Про це 49-річна співачка розповіла у своїх соцмережах.

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У своїй урочистій промові на сцені Мелані Бі зізналася, що здобуття докторського ступеня є для неї таким значним досягненням, як і виступ на стадіоні "Вемблі" з гуртом Spice Girls. Артистка додала, що дуже хотіла б, щоб до цього дня дожив її батько, який би дуже пишався нею.

"Я стою перед вами як Мелані Браун, дочка іммігранта, яка навчилася цінувати британську освіту так само, як і її батько. Мій диплом одразу піде в рамку на стіну поряд із моєю студентською перепусткою. Я пишаюся тим, що тепер є частиною цього університету у своєму рідному місті", — зазначила Мелані Браун.

Співачка додала, що у виші вона прослухала курс з травматичного інформованого догляду Школи охорони здоров'я Університету Беккета. Мелані Браун у 2018 році стала патроном організації Women's Aid і виступила в парламенті Великої Британії на слуханнях з проблеми домашнього насильства.

У 2022 році учасниці Spice Girls було присвоєно ступінь члена Ордену Британської Імперії.

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