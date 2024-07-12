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Участница "Супермамы" отомстила бывшему и "слила" ТЦК его местонахождение в Европе

12 июля 2024 21:52
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Блогер Юлия Генсировская сдала своего бывшего мужа работникам ТЦК
Украинский блогер Юлия Генсировская. Фото: instagram.com/gensirovskaya
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Участница "Супермамы" и блогер Юлия Генсировская нашла свой способ отомстить бывшему мужу за оскорбления. Девушка сообщила ТЦК о его местонахождении за пределами Украины.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Блогер сдала своего мужа работникам ТЦК

Девушка в своих соцсетях сообщила о том, что ее посетила полиция. Выяснилось, что правоохранители разыскивают ее бывшего мужа, который незаконно выехал за пределы Украины. Генсировская решила отомстить бывшему за оскорбления и сообщила патрульным его новый адрес в Европе.

"Пришла полиция и принесла (повестку — Ред.) отцу моих детей. Скажем так, его ждут, чтобы он пришел оборонять страну. Но поскольку он находится в Европе. Мне пришлось предоставить им данные по поводу того, где вы можете его искать. Я предоставила все данные", — сообщила она.

Девушка уверена, что ее бывший муж и отец двух детей должен понести наказание за уклонение от военной службы.

"Сделав такой шаг, пересекая границу, мне кажется, что он уже хочет отдать какой-то долг своей стране и думаю, что это будет действительно исправительная ситуация. Потому что человек очень хочет вернуться в Украину, он мечтает вернуться в Украину. Я считаю, что это классный повод, именно таким достойным путем. Скажем так, отдать уважение стране, защищать ее от плохих людей", — добавила блогер.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Александр Волошин резко отреагировал на обвинения о краже средств для пострадавших "Охматдет". Также мы рассказывали, что экскомандир "Азова" Максим Жорин прокомментировал сообщения блогеров, которые призывают к миру любой ценой.

блогеры шоу украинские звезды война в Украине ТЦК и СП "Супермама"

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