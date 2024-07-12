Блогер Юлия Генсировская сдала своего бывшего мужа работникам ТЦК

Украинский блогер Юлия Генсировская. Фото: instagram.com/gensirovskaya

Участница "Супермамы" и блогер Юлия Генсировская нашла свой способ отомстить бывшему мужу за оскорбления. Девушка сообщила ТЦК о его местонахождении за пределами Украины.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Девушка в своих соцсетях сообщила о том, что ее посетила полиция. Выяснилось, что правоохранители разыскивают ее бывшего мужа, который незаконно выехал за пределы Украины. Генсировская решила отомстить бывшему за оскорбления и сообщила патрульным его новый адрес в Европе.

"Пришла полиция и принесла (повестку — Ред.) отцу моих детей. Скажем так, его ждут, чтобы он пришел оборонять страну. Но поскольку он находится в Европе. Мне пришлось предоставить им данные по поводу того, где вы можете его искать. Я предоставила все данные", — сообщила она.

Девушка уверена, что ее бывший муж и отец двух детей должен понести наказание за уклонение от военной службы.

"Сделав такой шаг, пересекая границу, мне кажется, что он уже хочет отдать какой-то долг своей стране и думаю, что это будет действительно исправительная ситуация. Потому что человек очень хочет вернуться в Украину, он мечтает вернуться в Украину. Я считаю, что это классный повод, именно таким достойным путем. Скажем так, отдать уважение стране, защищать ее от плохих людей", — добавила блогер.

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