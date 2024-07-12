Блогерка Юлія Генсіровська здала свого колишнього чоловіка працівникам ТЦК

Українська блогерка Юлія Генсіровська. Фото: instagram.com/gensirovskaya

Учасниця "Супермами" та блогерка Юлія Генсіровська знайшла свій спосіб помститися колишньому чоловіку за образи. Дівчина повідомила ТЦК про його місцеперебування за межами України.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина у своїх соцмережах повідомила про те, що до неї завітала поліція. З'ясувалось, що правоохоронці розшукують її колишнього чоловіка, який незаконно виїхав за межі України. Генсіровська вирішила помститися колишньому за образи та повідомила патрульним його нову адресу у Європі.

"Прийшла поліція і принесла (повістку — Ред.) батьку моїх дітей. Скажемо так, його чекають, щоб він прийшов обороняти країну. Але оскільки він перебуває в Європі. Мені прийшлось надати їм дані з приводу того, де ви можете його шукати. Я надала всі дані", — повідомила вона.

Дівчина впевнена, що її колишній чоловік та батько її двох дітей має понести покарання за ухилення від військової служби.

"Зробивши такий крок, перетнувши кордон, мені здається, що він вже хоче віддати якийсь борг своїй країні і думаю, що це буде дійсно виправна ситуація. Бо людина дуже хоче повернутися в Україну, він мріє повернутися до України. Я вважаю, що це класний привід, саме таким достойним шляхом. Скажемо так, віддати повагу країні, захищати її від поганих людей",— додала блогерка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогер Олександр Волошин різко відреагував на звинувачення про крадіжку коштів для постраждалих "Охматдиту". Також ми розповідали, що екскомандир "Азову" Максим Жорін прокоментував дописи блогерів, які закликають до миру за будь-яку ціну.