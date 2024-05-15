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Украина предлагает скидку Голливуду на съемки фильмов во время войны

15 мая 2024 23:03
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Украина предлагает большую скидку звездам Голливуда на съемки фильмов во время войны.
Война в Украине. Фото: ПРООН в Украине/ Олександр Ратушняк
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Госкино использует Каннский кинофестиваль как платформу для реализации своих проектов. Они предлагают "боссам" Голливуда скидку на съемки фильмов в Украине.

Об этом пишет The Telegrapf.

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Украина использует Каннский фестиваль для рекламы Киева. Госкино предлагает звездам Голливуда налоговые льготы на съемки в стране во время войны.

Правительство готово предоставить 20-процентную скидку кинокомпаниям, которые начнут съемки в Украине. А еще 5 процентов, если проект будет об украинской культуре.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы Голливуд пришел к нам. Наш месседж к миру в том, что Украина открыта для съемок, для копродукции, пост-продакшна. У нас много квалифицированных людей, работающих в отрасли", — заявила представитель Госкино Екатерина Третьякова в Каннах.

США предоставило финансирование через Программу конкурентоспособной экономики Украине и эти деньги были использованы для поддержки веб-сайта, содержащего информацию о местах для съемок.

С помощью USAID была создана база данных о локациях, в которой определен ряд замков, морских доков, кладбищ, пляжей, фабрик и горной местности.

Многие из этих локаций находятся во Львове, который относительно далеко от линии фронта, некоторые в Киеве, а другие — на южном побережье в Одесской области, также подвергшейся ракетным обстрелам в последние недели.

Уже вложено 57,9 миллиарда долларов в программу поддержки гражданского населения с целью развить "сильную, разнообразную и открытую украинскую экономику".

"Мы открыты для бизнеса. Украина — прекрасное место для создания кино. У нас есть отличные локации и мы имеем нужные навыки", — добавила представитель Госкино Екатерина Нагорная.

Украинская команда в Каннах работает из павильона на пляже в Palais Des Festival.

Напомним, в прокат вышел украинский фильм "Дом Слово" о "расстрелянном Возрождении". Также мы сообщали, что на войне умер известный актер Евгений Шумилов.

война
кино
деньги
Украина
Госкино
Каннский кинофестиваль

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