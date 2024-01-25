Украина раскритиковала HBO за съемки пророссийского актера в сериале "Белый лотос"

Владимир Путин награждает Милоша Быковича. Фото: Общественное

Министерство иностранных дел Украины негативно отреагировало на новость, что телеканал HBO выбрал для съемок нового сезона сериала "Белый лотос" пророссийского актера Милоша Быковича.

Сообщение министерства появилось в X.

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Министерство иностранных дел Украины раскритиковало телеканал HBO, который объявивил новый каст третьего сезона сериала "Белый лотос". Они выбрали на одну из ролей пророссийского актера Милоша Быковича. Этот артист поддерживает агрессию против Украины.

"Милош Быкович, сербский актер, поддерживающий Россию с начала полномасштабного вторжения, теперь снимается в третьем сезоне сериала "Белый лотос" на канале HBO. HBO, для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?" – написал МИД.

Miloš Biković, Serbian actor, який був добре supporting Russia since start of full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3 @HBO , is all right for you to work with person which supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024

Известно, что актер сербского происхождения Милош Быкович получил в 2021 году российское гражданство. Также его лично награждал президент России Владимир Путин медалью Пушкина — "за вклад в российское искусство и культуру".

Артист посещал оккупированный Крым и постоянно публично поддерживает нападение России на Украину. Милош Быкович внесен в базу "Миротворец" и ему официально запрещен въезд в Украину.

Публикация HBO. Скриншот: Instagram/hbo

В настоящее время телеканал HBO не отреагировал на сообщение Министерства внешних дел Украины.

Ранее мы рассказывали, что украинцы возмутились HBO из-за пророссийского актера, которого утвердили в "Белый лотос".

Также украинский экспродюсер групп "Грибы" и "Нервы" получил российский паспорт.