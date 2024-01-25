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Україна розкритикувала НВО за зйомки проросійського актора в серіалі "Білий лотос"

25 січня 2024 14:23
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Україна розкритикувала НВО за зйомки проросійського актора в серіалі "Білий лотос"
Володимир Путін нагороджує Мілоша Биковича. Фото: Суспільне
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Міністерство закордонних справ України негативно зреагувало на новину, що телеканал HBO вибрал для зйомок нового сезону серіалу "Білий лотос" проросійського актора Мілоша Биковича. 

Допис міністерства з'явився в X.

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Україна проти рішення HBO знімати Мілоша Биковича

Міністерство закордонних справ України розкритикувало телеканал HBO, який оголосив новий каст третього сезона серіала "Білий лотос". Вони обрали на одну з ролей проросійського актора Мілоша Биковича. Цей артист підтримує агресію проти України.

"Мілош Бикович, сербський актор, який підтримує Росію з початку повномасштабного вторгнення, тепер знімається в третьому сезоні серіалу "Білий лотос" на каналі HBO. HBO, для вас нормально працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?" — написало МЗС.

Відомо, що актор сербського походження Мілош Бикович у 2021 році отримав російське громадянство. Також його особисто нагороджував президент Росії Володимир Путін медаллю Пушкіна — "за внесок у російське мистецтво та культуру".

Артист відвідував окупований Крим і постійно публічно підтримує напад Росії на Україну. Мілош Бикович внесений у базу "Миротворець" і йому офіційно заборонений в'їзд в Україну.

Публікація HBO. Скриншот: Instagram/hbo
Публікація HBO. Скриншот: Instagram/hbo

На даний момент телеканал HBO не відреагував на допис Міністерства зовнішніх справ України.

Раніше ми розповідали, що українці обурились на HBO через проросійського актора, якого затвердили в "Білий лотос".

Також український експродюсер гуртів "Гриби" і "Нерви" отримав російський паспорт.

війна
скандал
канал HBO
серіал
Україна
Росія

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