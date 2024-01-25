Україна розкритикувала НВО за зйомки проросійського актора в серіалі "Білий лотос"

Володимир Путін нагороджує Мілоша Биковича. Фото: Суспільне

Міністерство закордонних справ України негативно зреагувало на новину, що телеканал HBO вибрал для зйомок нового сезону серіалу "Білий лотос" проросійського актора Мілоша Биковича.

Допис міністерства з'явився в X.

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Міністерство закордонних справ України розкритикувало телеканал HBO, який оголосив новий каст третього сезона серіала "Білий лотос". Вони обрали на одну з ролей проросійського актора Мілоша Биковича. Цей артист підтримує агресію проти України.

"Мілош Бикович, сербський актор, який підтримує Росію з початку повномасштабного вторгнення, тепер знімається в третьому сезоні серіалу "Білий лотос" на каналі HBO. HBO, для вас нормально працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?" — написало МЗС.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024

Відомо, що актор сербського походження Мілош Бикович у 2021 році отримав російське громадянство. Також його особисто нагороджував президент Росії Володимир Путін медаллю Пушкіна — "за внесок у російське мистецтво та культуру".

Артист відвідував окупований Крим і постійно публічно підтримує напад Росії на Україну. Мілош Бикович внесений у базу "Миротворець" і йому офіційно заборонений в'їзд в Україну.

Публікація HBO. Скриншот: Instagram/hbo

На даний момент телеканал HBO не відреагував на допис Міністерства зовнішніх справ України.

Раніше ми розповідали, що українці обурились на HBO через проросійського актора, якого затвердили в "Білий лотос".

Також український експродюсер гуртів "Гриби" і "Нерви" отримав російський паспорт.