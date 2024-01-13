Українці обурились на HBO через проросійського актора, якого затвердили в "Білий лотос"

Фрагмент з серіалу "Білий лотос". Фото: Instagram/thewhitelotus

Телеканал HBO, який виробляє чимало популярних серіалів, потрапив в скандал через російського актора сербського походження Мілоша Биковича. Його затвердили до основного касту третього сезону "Білого лотосу", зйомки якого розпочнуться вже незабаром. Українці обурені вибором американських кінопродюсерів.

Відповідні коментарі з’явились під дописом HBO в Instagram.

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Мілош Бикович вже давно знімається в Росії, а 2021 року отримав громадянство країни-терориста. Він знімався в спін-оффі серіалу "Кухня" та фільмі "Холоп 2", який встановив касові рекорди на кіноринку РФ в ці новорічні свята. Бикович вважає, що в західних країнах не існує демократії та пригадує їм військову операцію в Югославії.

Через це, і авжеж гроші, які йому пропонують за зйомки, Мілош підтримає російський режим, який 2014 року почав війну в Україні. Саме тому українців обурила новина від HBO. Ба більше — стримінгова платформа та телеканал опублікували Биковича першим в списку акторів, які доєднаються до зйомок.

Публыкацыя HBO. Скриншот: Instagram/hbo

Під дописом HBO свої коментарі залишили сотні українців. Вони закликають керівництво телеканалу переглянути свою позицію щодо касту.

Мілош підтримує Росію і любить Путіна. Чи справді так виглядають великі санкції? Який сором

HBO, ви теж як Мілош підтримуєте війну в Україні та геноцид українського народу?

Вам має бути соромно. І пам’ятайте, що в актора теж руки в крові за підтримку Путіна.

Кого зіграє путініст, не уточнюється. До речі, його профіль в Instagram не доступний в Україні Каст також поповнили Крістіан Фрідель, Моргана О'Райллі, Лек Патраваді та Шаліні Пейріс. Вони приєдналися до раніше оголошених акторів Леслі Бібб, Джейсона Айзекса, Мішель Монахан, Паркера Поузі, Дому Хетракул і Тайми Тхаптхімтхонга.

Зйомки третього сезону розпочнуться у лютому на островах Самуї, Пхукет та столиці Таїланду, Бангкоку. Деталі сюжету поки що не розголошуються. Однак відомо, що сюжет слідуватиме за новою групою гостей на курорті "Білий лотос".

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці захейтили російську акторку родом з Маріуполя, яка часто відпочивала в Києві. Також ми розповідали, що з пропутінської блогерки Анастасії Івлєєвої хочуть стягнути майже мільйон доларів.