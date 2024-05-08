Представительницы Украины Jerry Heil и Alyona Alyona прошли в финал Евровидения-2024.

Украина в финале — какие страны победили в первом полуфинале Евровидения-2024
Украина прошла в финал Евровидения-2024. Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona успешно выступили в первом полуфинале конкурса. Их конкурсная песня "Teresa & Maria" произвела фурор, а огненный номер стал одним из лучших.
Редакция Новости. Live следит за конкурсом.
Jerry Heil и Alyona Alyona попали в финал Евровидения-2024
Представительницы Украины Jerry Heil и Alyona Alyona прошли в финал песенного конкурса Евровидения-2024. Однако какое место они заняли, мы узнаем уже в финале.
Страны-финалисты Евровидения-2024
В финал попали Сербия, Португалия, Словения, Украина, Финляндия, Литва, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург. Все остальные остались за бортом.
Полуфинал пройдет 9 мая, а финал состоится 11 мая в Мальме.
Напомним, мы рассказывали об уникальных костюмах Jerry Heil и Alyona Alyona для Евровидения-2024. Также репер Alyona Alyona травмировалась накануне конкурса.
Читайте Новини.LIVE!