Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украина в финале — какие страны победили в первом полуфинале Евровидения-2024 arrow

Украина в финале — какие страны победили в первом полуфинале Евровидения-2024

8 мая 2024 00:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Представительницы Украины Jerry Heil и Alyona Alyona прошли в финал Евровидения-2024.
Представительницы Украины на Евровидении Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украина прошла в финал Евровидения-2024. Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona успешно выступили в первом полуфинале конкурса. Их конкурсная песня "Teresa & Maria" произвела фурор, а огненный номер стал одним из лучших.

Редакция Новости. Live следит за конкурсом.

Читайте также:

Jerry Heil и Alyona Alyona попали в финал Евровидения-2024

Представительницы Украины Jerry Heil и Alyona Alyona прошли в финал песенного конкурса Евровидения-2024. Однако какое место они заняли, мы узнаем уже в финале.

Страны-финалисты Евровидения-2024

В финал попали Сербия, Португалия, Словения, Украина, Финляндия, Литва, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург. Все остальные остались за бортом.

Результаты первого полуфинала Евровидения-2024. Фото: скриншот
Результаты первого полуфинала Евровидения-2024. Фото: скриншот

Полуфинал пройдет 9 мая, а финал состоится 11 мая в Мальме.

Напомним, мы рассказывали об уникальных костюмах Jerry Heil и Alyona Alyona для Евровидения-2024. Также репер Alyona Alyona травмировалась накануне конкурса.

Евровидение
Alyona Alyona
Украина
Jerry Heil
певица
конкурс
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом