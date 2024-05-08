Представительницы Украины Jerry Heil и Alyona Alyona прошли в финал Евровидения-2024.

Представительницы Украины на Евровидении Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Украина прошла в финал Евровидения-2024. Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona успешно выступили в первом полуфинале конкурса. Их конкурсная песня "Teresa & Maria" произвела фурор, а огненный номер стал одним из лучших.

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Jerry Heil и Alyona Alyona попали в финал Евровидения-2024

Представительницы Украины Jerry Heil и Alyona Alyona прошли в финал песенного конкурса Евровидения-2024. Однако какое место они заняли, мы узнаем уже в финале.

Страны-финалисты Евровидения-2024

В финал попали Сербия, Португалия, Словения, Украина, Финляндия, Литва, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург. Все остальные остались за бортом.

Результаты первого полуфинала Евровидения-2024. Фото: скриншот

Полуфинал пройдет 9 мая, а финал состоится 11 мая в Мальме.

Напомним, мы рассказывали об уникальных костюмах Jerry Heil и Alyona Alyona для Евровидения-2024. Также репер Alyona Alyona травмировалась накануне конкурса.