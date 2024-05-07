Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

В шведском Мальмё стартовал песенный конкурс Евровидения-2024. В первом полуфинале в прямом эфире за участие в гранд-финале соревнуются представители 15 стран.

Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.

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Выступление Jerry Heil и Alyona Alyona на Евровидении-2024

Представительницы Украины певицы Jerry Heil и Alyona Alyona с песней Teresa & Maria выступают под номером 5 на Арене в Мальмё.

О чем поют Jerry Heil и Alyona Alyona

Песня Teresa & Maria рассказывает о силе украинских женщин, преодолевающих трудности во время войны. Jerry Heil и alyona alyona отмечали, что композиция объединяет их как двух женщин и передает настроение women's power. Teresa & Maria была создана для того, чтобы напомнить, что каждый человек может добиться нереальных вершин.

Напомним, мы рассказывали об уникальных костюмах Jerry Heil и Alyona Alyona для Евровидения-2024. А также мы рассказывали, кто выступает в первом полуфинале Евровидения-2024.