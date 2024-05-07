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Україна вийшла на сцену — дивитися виступ Jerry Heil та Alyona Alyonа

7 травня 2024 22:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Виступ Jerry Heil і Alyona Alyona — дивитися
Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У шведському Мальме стартував пісенний конкурс Євробачення-2024. У першому півфіналі в прямому ефірі за участь у гранд-фіналі змагаються представники 15 країн.

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом. 

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Виступ Jerry Heil і Alyona Alyona на Євробаченні-2024

Представниці України співачки Jerry Heil і Alyona Alyona із піснею Teresa & Maria виступають  під номером 5 на Арені у Мальме.

Про що співають Jerry Heil і Alyona Alyona

Пісня Teresa & Maria розповідає про силу українських жінок, які долають труднощі під час війни. Jerry Heil та alyona alyona зазначали, що композиція об'єднує їх як двох жінок і передає настрій women's power. Teresa & Maria була створена для того, щоб нагадати, що кожна людина може досягти нереальних вершин.

Нагадаємо, ми розповідали про унікальні костюми Jerry Heil і Alyona Alyona для Євробачення-2024. А також ми розповідали, хто виступає у першому півфіналі Євробачення-2024.

Євробачення
Alyona Alyona
Швеція
Jerry Heil
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конкурс
Євробачення-2024

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