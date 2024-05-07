Как проголосовать за любимцев на Евровидении-2024 - инструкция

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Уже сегодня вечером, 7 мая, в шведском городе Мальмё пройдет первый полуфинал конкурса "Евровидение-2024". 15 представителей разных стран будут соперничать за возможность попасть в гранд-финал песенного конкурса.

Новини.LIVE рассказывают читателям, как проголосовать за своих фаворитов Евровидения-2024.

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Как проголосовать за своих фаворитов на Евровидении

В шведском городе Мальмё пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024". На сцену выйдут представители 15 стран, в том числе певицы Alyona Alyona и Jerry Heil, которые будут представлять Украину.

Поскольку Украина выступает в первом полуфинале, украинцы смогут проголосовать сегодня.

Если вы находитесь в Украине, то можете голосовать только за другие страны-участницы первого полуфинала. За Alyona Alyona и Jerry Heil нельзя отдавать голос.

Если вы живете в одной из стран-участниц первого полуфинала, то за Jerry Heil и Alyona Alyona можно проголосовать через сайт, звонком или по смс.

Номера для звонков и смс на Евровидении-2024. Фото: eurovision.tv



Голосование начнется после завершения последнего выступления. Для того чтобы отдать свой голос, у зрителей будет всего 25 минут.

По новым правилам конкурса, если вы живете в стране, не участвующей в конкурсе, вы можете прямо сейчас отдать свой голос за фаворита через сайт esc.vote или в официальном приложении Евровидения — Eurovision Song Contest.

Напомним, накануне первого полуфинала песенного конкурса, во время репетиции Alyona Alyona упала на сцене Евровидения. А также мы рассказывали, что думают конкурсанты Евровидения о песне Alyona Alyona и Jerry Heil.