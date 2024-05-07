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Україна виступить у першому півфіналі Євробачення-2024 — як проголосувати за своїх фаворитів

7 травня 2024 16:36
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Як проголосувати за улюбленців на Євробаченні-2024 — інструкція
Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Вже сьогодні увечері, 7 травня, у шведському місті Мальме пройде перший півфінал конкурсу "Євробачення-2024". 15 представників різних країн будуть змагатися за можливість потрапити у гранд-фінал пісенного конкурсу.

Новини.LIVE розповідають, як читачам проголосувати за своїх фаворитів Євробачення-2024.

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Як проголосувати за своїх фаворитів на Євробаченні

У шведському місті Мальме пройде перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". На сцену вийдуть представники 15 країн, зокрема й співачки Alyona Alyona та Jerry Heil, які представлятимуть Україну. 

Оскільки Україна виступає у першому півфіналі, то українці зможуть проголосувати сьогодні.

Якщо ви перебуваєте в Україні, то можете голосувати лише за інших країн-учасниць першого півфіналу. За Alyona Alyona та Jerry Heil не можна віддавати голос.

Якщо ж ви мешкаєте в одній із країн-учасниць першого півфіналу, то за Jerry Heil та Alyona Alyona можна проголосувати через сайт, дзвінком або по смс. 

Як голосувати на Євробаченні
Номери для дзвінків та смс на Євробаченні-2024. Фото: eurovision.tv


Голосування розпочнеться після завершення останнього виступу. Для того, щоб віддати свій голос, у глядачів буде лише 25 хвилин.

За новими правилами конкурсу, якщо ви живете в країні, яка не бере участі в конкурсі, ви можете вже прямо зараз віддати свій голос за фаворита через сайт esc.vote або в офіційному додатку Євробачення — Eurovision Song Contest. 

Нагадаємо, напередодні першого півфіналу пісенного конкурсу, під час репетиції Alyona Alyona впала на сцені Євробачення. А також ми розповідали, що думають конкурсанти Євробачення про пісню Alyona Alyona і Jerry Heil.

Євробачення
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Alyona Alyona
Швеція
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Євробачення дивитися
Євробачення-2024

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