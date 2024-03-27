Украина теряет шансы выиграть на Евровидении — новые прогнозы букмекеров

Украинские певицы Jerry Heil и Alyona Alyona. Фото: instagram/alyona.alyona.official/

Букмеры обновили ставки на результат Евровидения-2024. Украина до сих пор входит в тройку лидеров, однако ее шансы на победу значительно уменьшились.

Об этом говорится на сайте Eurovision World.

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Певицы Jerry Heil и Alyona Alyona, которые в этом году представят Украину на Евровидении, теряют рейтинговые баллы. Они уступили Италии свое 2 место. Сейчас букмекеры прогнозируют им всего 12%, а раньше давали целых 18%.

Прогнозы букмекеров на Евровидение. Фото: скриншот сайта Eurovision World

Впрочем, Украина по-прежнему держится в тройке лидеров. Первое место занимает Хорватия с 18% и Италия с 14%.

Рейтинг песен по мнению букмекеров

Хорватию представит группа Baby Lasagna с песней "Rim Tim Tagi Dim".

От Италии поедет на конкурс певица Angelina Mango с треком "La noia".

Украинцы же выбрали дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с песней "Teresa & Maria".

Напомним, мы рассказывали, когда Украина выступит на Евровидении и под каким номером. Также грузинская певица лишилась родного брата.