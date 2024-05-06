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Украина потеряла позицию в прогнозе букмекеров на Евровидении — какое текущее место

6 мая 2024 20:37
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Стас Кожушко
Редактор
Украина теряет места у букмекеров на Евровидении — какое место у Alyona Alyona и Jerry Heil
Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil на сцене "Евровидения-2024". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Уже завтра, во вторник, 7 мая, в шведском городе Мальме пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024" . На сцену выйдут представители 15 стран, в том числе и украинки Alyona Alyona и Jerry Heil. За сутки до начала прямой трансляции наши артистки лишились позиции в прогнозе букмекеров.

Об этом сообщается на портале Eurovision World.

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Недавно Alyona Alyona и Jerry Heil вернулись в ТОП-3. Этому поспособствовали репетиции, после которых шансы на победу у некоторых участников выросли, а у других, наоборот, уменьшились. Украинки же смогли обойти представительницу Италии Анджелину Манго.

Теперь же победительница музыкального фестиваля в Сан-Ремо обошла Алену Савраненко и Яну Шемаеву. Представительницы нашей страны сейчас находятся на четвертой позиции и имеют в своем активе 11% шансов на победу. Лидером остается наращивающий преимущество хорват Baby Lasanga. У него уже 28%. А у представителя Швейцарии, певца Nemo, 16%. Хотя до этого разница между артистами была небольшой.

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Прогнозы букмекеров на 6 мая 2024 года. Скриншот: Eurovision World

Также в ТОП-10 поменялись местами представители Франции и Ирландии. Эпатажная Bambie Thug обошла певца Slimane. Замыкает действующую десятку один из известнейших артистов этого "Евровидения", британский певец Олли Александер. У него есть дуэты с такими суперзвездами, как Кайл Миноуг и Элтоном Джоном. Что касается страны-хозяйки "Евровидения-2024", Швеции, то она до сих пор остается за пределами ТОП-10.

Напомним, ранее мы писали расписание всех шоу песенного конкурса "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что думают конкурсанты "Евровидения" о песне Alyona Alyona и Jerry Heil.

Евровидение
Alyona Alyona
музыка
Jerry Heil
букмекеры
Евровидение-2024

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