Украина теряет места у букмекеров на Евровидении — какое место у Alyona Alyona и Jerry Heil

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil на сцене "Евровидения-2024". Фото: Reuters

Уже завтра, во вторник, 7 мая, в шведском городе Мальме пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2024" . На сцену выйдут представители 15 стран, в том числе и украинки Alyona Alyona и Jerry Heil. За сутки до начала прямой трансляции наши артистки лишились позиции в прогнозе букмекеров.

Об этом сообщается на портале Eurovision World.

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Недавно Alyona Alyona и Jerry Heil вернулись в ТОП-3. Этому поспособствовали репетиции, после которых шансы на победу у некоторых участников выросли, а у других, наоборот, уменьшились. Украинки же смогли обойти представительницу Италии Анджелину Манго.

Теперь же победительница музыкального фестиваля в Сан-Ремо обошла Алену Савраненко и Яну Шемаеву. Представительницы нашей страны сейчас находятся на четвертой позиции и имеют в своем активе 11% шансов на победу. Лидером остается наращивающий преимущество хорват Baby Lasanga. У него уже 28%. А у представителя Швейцарии, певца Nemo, 16%. Хотя до этого разница между артистами была небольшой.

Прогнозы букмекеров на 6 мая 2024 года. Скриншот: Eurovision World

Также в ТОП-10 поменялись местами представители Франции и Ирландии. Эпатажная Bambie Thug обошла певца Slimane. Замыкает действующую десятку один из известнейших артистов этого "Евровидения", британский певец Олли Александер. У него есть дуэты с такими суперзвездами, как Кайл Миноуг и Элтоном Джоном. Что касается страны-хозяйки "Евровидения-2024", Швеции, то она до сих пор остается за пределами ТОП-10.

Напомним, ранее мы писали расписание всех шоу песенного конкурса "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, что думают конкурсанты "Евровидения" о песне Alyona Alyona и Jerry Heil.