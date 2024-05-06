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Україна втратила позицію в прогнозі букмекерів на Євробаченні — яке поточне місце

6 травня 2024 20:37
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Стас Кожушко
Редактор
Україна втрачає місця у букмекерів на Євробаченні — яке місце в Alyona Alyona та Jerry Heil
Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil на сцені "Євробачення-2024". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже завтра, у вівторок 7 травня, у шведському місті Мальме пройде перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". На сцену вийдуть представники 15 країн, зокрема й українки Alyona Alyona та Jerry Heil. За добу до початку прямої трансляції наші артистки втратили позицію в прогнозі букмекерів. 

Про це повідомляється на порталі Eurovision World.

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Нещодавно Alyona Alyona та Jerry Heil повернулись до ТОП-3. Цьому посприяли репетиції, після яких шанси на перемогу в деяких учасників зросли, а в інших, навпаки, зменшились. Українки ж змогли обійти представницю Італії Анджеліну Манго. 

Тепер же переможниця музичного фестивалю в Сан-Ремо обійшла Альону Савраненко та Яну Шемаєву. Представниці нашої країни зараз перебувають на четвертій позиції та мають у своєму активі 11% шансів на перемогу. Лідером залишається хорват Baby Lasanga, який нарощує перевагу. В нього вже 28%. А у представника Швейцарії, співака Nemo, 16%. Хоча до цього різниця між артистами була невеликою. 

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Прогнози букмекерів на 6 травня 2024 року. Скриншот: Eurovision World

Також в ТОП-10 помінялися місцями представники Франції та Ірландії. Епатажна Bambie Thug  обійшла співака Slimane. Замикає чинну десятку один з найвідоміших артистів цього "Євробачення", британський співак Оллі Александер. В нього є дуети з такими суперзірками, як Кайл Міноуг та Елтоном Джоном. Щодо країни-господарки "Євробачення-2024", Швеції, то вона й досі залишається за межами ТОП-10. 

Нагадаємо, раніше ми писали розклад всіх шоу пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що думають конкурсанти "Євробачення" про пісню Alyona Alyona та Jerry Heil

Євробачення
Alyona Alyona
музика
Jerry Heil
букмекери
Євробачення-2024

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