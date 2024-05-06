Україна втрачає місця у букмекерів на Євробаченні — яке місце в Alyona Alyona та Jerry Heil

Співачки Alyona Alyona та Jerry Heil на сцені "Євробачення-2024". Фото: Reuters

Вже завтра, у вівторок 7 травня, у шведському місті Мальме пройде перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024". На сцену вийдуть представники 15 країн, зокрема й українки Alyona Alyona та Jerry Heil. За добу до початку прямої трансляції наші артистки втратили позицію в прогнозі букмекерів.

Про це повідомляється на порталі Eurovision World.

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Нещодавно Alyona Alyona та Jerry Heil повернулись до ТОП-3. Цьому посприяли репетиції, після яких шанси на перемогу в деяких учасників зросли, а в інших, навпаки, зменшились. Українки ж змогли обійти представницю Італії Анджеліну Манго.

Тепер же переможниця музичного фестивалю в Сан-Ремо обійшла Альону Савраненко та Яну Шемаєву. Представниці нашої країни зараз перебувають на четвертій позиції та мають у своєму активі 11% шансів на перемогу. Лідером залишається хорват Baby Lasanga, який нарощує перевагу. В нього вже 28%. А у представника Швейцарії, співака Nemo, 16%. Хоча до цього різниця між артистами була невеликою.

Прогнози букмекерів на 6 травня 2024 року. Скриншот: Eurovision World

Також в ТОП-10 помінялися місцями представники Франції та Ірландії. Епатажна Bambie Thug обійшла співака Slimane. Замикає чинну десятку один з найвідоміших артистів цього "Євробачення", британський співак Оллі Александер. В нього є дуети з такими суперзірками, як Кайл Міноуг та Елтоном Джоном. Щодо країни-господарки "Євробачення-2024", Швеції, то вона й досі залишається за межами ТОП-10.

Нагадаємо, раніше ми писали розклад всіх шоу пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що думають конкурсанти "Євробачення" про пісню Alyona Alyona та Jerry Heil.