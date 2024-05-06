Коли можна переглянути прямі ефіри Євробачення-2024 та як голосувати за фаворитів

Сцена Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Вже завтра, 7 травня, відбудеться перший півфінал "Євробачення-2024" у шведському місті Мальме. За місце у фіналі будуть змагатися 15 представників різних країн, у тому числі й українки alyona alyona та Jerry Heil.

Портал Новини.LIVE розповість вам про те, коли та де безкоштовно подивитися прямі трансляції пісенного конкурсу та проголосувати за Україну.

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Розклад прямих ефірів Євробачення-2024

Перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться вже завтра, 7 травня, о 22:00 (за київським часом). Другий півфінал пройде у четвер, 9 травня о 22:00 (за київським часом). Переможця конкурсу у гранд-фіналі оберуть у суботу 11 травня о 22:00 (за київським часом).

Пряму трансляцію півфіналів та гранд-фіналу можна буде переглянути безкоштовно на телеканалі Суспільне Культура. Вести шоу у прямому ефірі буде відомий ведучий Тімур Мірошниченко.

Як проголосувати за учасників Євробачення-2024

Голосування у півфіналі відкриють після виступу останнього учасника. Для того, щоб віддати голос за улюбленця у глядачів буде орієнтовно 15–25 хвилин.

Глядачі можуть проголосувати за допомогою смартфона чи комп'ютера. Однак через додаток та сайт Evrovision Song Contest зможуть голосувати лише країни, які не беруть участь у конкурсі. Голосування для таких глядачів розпочнеться після закінчення трансляції другої генеральної репетиції обох півфіналів напередодні ввечері та завершиться на початку прямого ефіру.

Проголосувати за улюбленців також можна буде через SMS, номери ведучі конкурсу озвучать під час прямого ефіру.

У півфіналах можуть голосувати глядачі лише тих країн, які беруть участь у півфіналі.

Українки alyona alyona та Jerry Heil будуть виступати під номером 5 у першому півфіналі. Тобто українцям можна буде віддати свої голоси лише 7 травня.

За правилами конкурсу за свого фаворита можна проголосувати до 20 разів.

Нагадаємо, Alyona Alyona і Jerry Heil показали нові образи для Євробачення. Також співачки навчили ведучу церемонії Бірюзового хідника битися крашанками.