Украинка хочет представлять Молдову на Евровидении-2024

Паша Парфения на Евровидении-2023. Фото: стоп-кадр с его выступления

Трек украинской фолк-певицы Юлии Витранюк прошел в лонглист Нацотбора-2024 Молдовы. Девушка хочет соревноваться в песенном конкурсе, как представитель чужой страны.

Об этом пишет "Музвар".

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Фолк-певица Юлия Витранюк отправила свой общий трек Rise Up с американским диджеем DPSTP (deepstep) на Нацотбор Молдовы.

Девушка подавала его и на украинский отбор, но он не прошел. После провала певица попыталась проверить удачу в Молдове. У нее получилось.

По правилам конкурса представителем от страны может ехать только гражданка или гражданин Молдовы, поэтому Юлия увеличила свою группу. Она пригласила местную бэк-вокалистку.

Юлия Витранюк близко знакома с Евровидением

Певица в отношениях с музыкантом Игорем Диденчуком. Он победил на Евровидении-2022 в составе группы Kalush Orchestra.

Также он был представителем Украины на конкурсе 2021 года в составе Go_A. Теперь и девушка хочет ощутить все радости великого Евровидения.

Ранее Наталья Валевская обвинила в плагиате финалистку Нацотбора Евровидения-2024.

Напомним, что стало известно, какой будет сцена Евровидения-2024.