Наталія Валевська звинуватила у плагіаті фіналістку Нацвідбору Євробачення-2024

Наталія Валевська. Фото: instagram.com/valevska_official/

Українська співачка Наталія Валевська, яка 18 років тому стала популярною після перемоги у шоу "Шанс", звинуватила у плагіаті своєї пісні. Вона вважає, що ANKA вкрала її приспів.

Про це зірка висловила свою думку в instagram.

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Зірка Наталія Валевська заявила, що ANKA могла сплагіатити приспів її пісні. Текст пріспіву пісень дуже схожий, а назва взагалі однакова — "Палала".

Наталія співає "Палала, палала, палала у моєму небі зірка", у той же час ANKA — "Палала, падала, палала, доки зірка з неба падала".

"Як ви думаєте, це плагіат чи ні? Випадково чи усвідомлений хід? Інших слів у нашій солов’їній чимало", — іронічно написала Валевська у сторіз.

Наталія Валевська звинувачує ANKA .Фото: instagram.com/valevska_official/

Наталія Валевська звинувачує ANKA .Фото: instagram.com/valevska_official/

Зазначимо, що музичне аранжування у піснях різне і абсолютно несхоже. ANKA поки що ніяк не відреагувала на звинувачення.

Нагадаємо, що одна співачка відмовилась від боротьби у Нацвідборі на "Євробаченні-2024".

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