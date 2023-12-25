Наталія Валевська звинуватила у плагіаті фіналістку Нацвідбору Євробачення-2024
Українська співачка Наталія Валевська, яка 18 років тому стала популярною після перемоги у шоу "Шанс", звинуватила у плагіаті своєї пісні. Вона вважає, що ANKA вкрала її приспів.
Про це зірка висловила свою думку в instagram.
Валевська вважає, що її пісню вкрали
Зірка Наталія Валевська заявила, що ANKA могла сплагіатити приспів її пісні. Текст пріспіву пісень дуже схожий, а назва взагалі однакова — "Палала".
Наталія співає "Палала, палала, палала у моєму небі зірка", у той же час ANKA — "Палала, падала, палала, доки зірка з неба падала".
"Як ви думаєте, це плагіат чи ні? Випадково чи усвідомлений хід? Інших слів у нашій солов’їній чимало", — іронічно написала Валевська у сторіз.
Зазначимо, що музичне аранжування у піснях різне і абсолютно несхоже. ANKA поки що ніяк не відреагувала на звинувачення.
Нагадаємо, що одна співачка відмовилась від боротьби у Нацвідборі на "Євробаченні-2024".
Раніше ми писали, коли в Росії проведуть місцевий аналог конкурсу "Євробачення".
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