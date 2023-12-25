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Наталія Валевська звинуватила у плагіаті фіналістку Нацвідбору Євробачення-2024

25 грудня 2023 12:44
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Наталія Валевська звинуватила у плагіаті фіналістку Нацвідбору Євробачення-2024
Наталія Валевська. Фото: instagram.com/valevska_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Наталія Валевська, яка 18 років тому стала популярною після перемоги у шоу "Шанс", звинуватила у плагіаті своєї пісні. Вона вважає, що ANKA вкрала її приспів.

Про це зірка висловила свою думку в instagram.

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Валевська вважає, що її пісню вкрали

Зірка Наталія Валевська заявила, що ANKA могла сплагіатити приспів її пісні. Текст пріспіву пісень дуже схожий, а назва взагалі однакова — "Палала". 

Наталія співає "Палала, палала, палала у моєму небі зірка", у той же час ANKA — "Палала, падала, палала, доки зірка з неба падала".

"Як ви думаєте, це плагіат чи ні? Випадково чи усвідомлений хід? Інших слів у нашій солов’їній чимало", — іронічно написала Валевська у сторіз.

Сторіз Наталії Валевської
Наталія Валевська звинувачує ANKA .Фото: instagram.com/valevska_official/
Сторіз Наталії Валевської
Наталія Валевська звинувачує ANKA .Фото: instagram.com/valevska_official/

Зазначимо, що музичне аранжування у піснях різне і абсолютно несхоже. ANKA поки що ніяк не відреагувала на звинувачення.

Нагадаємо, що одна співачка відмовилась від боротьби у Нацвідборі на "Євробаченні-2024".

Раніше ми писали, коли в Росії проведуть місцевий аналог конкурсу "Євробачення". 

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