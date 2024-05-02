Иванна Сахно сыграет в голливудском фильме ужасов.

Украинка, которая сыграла в ситкоме "Леся+Рома", снимется в голливудском фильме ужасов
Украинка Иванна Сахно получила главную роль в сиквеле популярного триллера M3GAN 2.0. Первая часть фильма вышла в мировой прокат в январе 2023 года и собрала более 180 млн долларов.
Об этом сообщает Deadline.
Украинка сыграет главную роль в сиквеле фильма ужасов
Детали сюжета ленты M3GAN 2.0 пока неизвестны, но в первой части события разворачиваются вокруг куклы с искусственным интеллектом, которая была создана для того, чтобы стать лучшим компаньоном ребенка и помощником для родителей.
M3GAN умеет слушать и учиться, творение искусственного интеллекта способно стать настоящим другом и защитником для ребенка, к которому он привязан. Вероятно, именно ее сыграет украинка Иванна Сахно.
Первая часть M3GAN собрала 180 миллионов долларов в мировом прокате, при бюджете в 12 миллионов долларов.
Сценарий сиквела создали Акела Купер и Джерард Джонстоун, снимавшие первую часть хоррора. Исполнительными продюсерами фильма стали Джонстоун и Марк Катчур.
Сахно начинала свой творческий путь в Украине и приняла участие в съемках ситкома "Леся+Рома" (2005-2008).
В 15 лет она вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес и с 2013 года снимается в известных голливудских лентах.
Украинка стала известна в Голливуде благодаря таким фильмам, как "Тихоокеанский рубеж: Восстание" и "Шпион, который меня бросил", где она снялась вместе с Милой Кунис, которая также имеет украинские корни.
Актриса любит свою Родину и является послом United 24 — официальной платформы для сбора средств, запущенной президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, продюсер "20 дней в Мариуполе" попала на обложку украинского глянца. Также звезда проекта "Секс и город" надела украшения украинского бренда на телешоу.
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