Продовження Бріджет Джонс — стало відомо, хто із зірок повернеться у четвертій частині франшизи

Кадр з фільму про Бріджет Джонс. Фото: instagram.com/bridgetjonesbaby/

Зйомки нової частини картини "Бріджит Джонс" офіційно підтверджено. Актори Рене Зеллвегер і Г’ю Грант знову приміряють свої культові ролі.

Про це пише Daily Mail.

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Емма Томпсон повернеться у продовженні франшизи

Четверта частина відомої франшизи, заснованої на книгах Хелен Філдінг, буде називатися "Бріджит Джонс: Без розуму від хлопчиська" — Зеллвегер повернеться в ролі дотепної одиначки, а також Грант у ролі закоханого Деніела Клівера. Зйомки фільму почнуться в травні.

Емма Томпсон, яка зіграла роль доктора Ролінґ у фільмі "Дитина Бріджит Джонс" у 2016 році, також повертається, а Чіветел Еджіофор, зірка "Одного дня" Лео Вудолл також збираються зіграти головні ролі.

Режисер "Леслі" Майкл Морріс зніматиме фільм, заснований на однойменному романі 2013 року, а сценарій до фільму написала авторка роману Філдінг.

Невідомо, чи з'явиться актор Колін Ферт — його персонаж був убитий у романі. У "Без розуму від хлопчиська" розповідається, що Джонс матір-одиначка двох дітей, яка шукає побачень.

Вихід фільму обіцяють у День Святого Валентина 2025 року.

Джерело повідомило: "Бріджит повернулася і збирається захопити Лондон. Зйомки вже плануються, і всі підготовчі роботи готові. Була деяка невизначеність щодо того, чи вийде фільм, але фільм буде. Рене дуже рада повернути Бріджит. Вона так обожнює персонажа. Очікується, що лихоманка Бріджит Джонс охопить Лондон цієї весни".

В останньому фільмі, який вийшов у 2016 році, Бріджит була шокована, коли дізналася, що вагітна.

Це закінчилося тим, що вона вийшла заміж за Марка, високопоставленого адвоката, до якого вона відчувала почуття впродовж трьох фільмів. Також стало відомо, що він був батьком її дитини.

Грант не з'явився в цьому фільмі, оскільки на початку Клівер вважався мертвим. Однак наприкінці в газеті було повідомлення про те, що його знайшли живим.

Книга, заснована на цій історії, була видана після фільму та після роману "Без розуму від хлопчиська", хоча дія відбувалася раніше. А в "Без розуму від хлопчиська" Марк Дарсі помер, залишивши Джонс удовою, хоча невідомо, чи буде фільм вірним цьому.

Коли її запитали про четверту частину фільму, Філдінг раніше сказала Radio Times: "Кожен створений фільм — це диво. Я вважаю, що дуже складно знімати фільми і робити хорошими, і ми хочемо, щоб це було справді добре".

Минулого року ходили чутки, що роботу було припинено через страйки американських акторів, але джерела сказали, що ці заяви були "нісенітницею".

Перший фільм, "Щоденник Бріджит Джонс", вийшов у 2001 році та зібрав у прокаті 222 мільйони фунтів стерлінгів — у десять разів більше, ніж коштувало його зйомки. Останнім фільмом Зеллвегер був байопік про Джуді Гарленд у 2019 році.

Нагадаємо, продовження "Ейфорії" досі не розпочали знімати. А раніше ми писали про те, як Кубрик знущався над зіркою "Сяйва".