Украинская блоггерша Лина Сидор увеличила грудь.

Украинский блогер увеличила грудь за почти 300 тысяч грн
Украинский блогер Лина Сидор сделала пластическую операцию. Она увеличила грудь, однако подписчикам показалось, что недостаточно.
Об этом девушка рассказала в Instagram.
Лина Сидор изменила внешность за 300 тысяч гривен
Украинский блогер Лина Сидор, имеющая полмиллиона подписчиков в Instagram, рассказала, что сделала пластическую операцию. Она всегда мечтала увеличить грудь, и наконец она смогла это сделать. Однако поклонникам девушки показалось, что результат не впечатляет.
Сидор выбрала для себя импланты 400 мл, ведь хотела эстетически привлекательную грудь, которая бы выглядела гармонично с ее фигурой.
Операция вместе с анализами ей обошлась в 270 тысяч гривен. Блогер счастлива, хотя теперь ей нужно еще время на восстановление после операции. Впрочем, уже похвасталась подписчикам, как изменилось ее тело.
Напомним, танцовщица Илона Гвоздева испытывает дискомфорт после операции. Также жена Канье Веста снова обнажила грудь в люксовом ресторане.
Читайте Новини.LIVE!