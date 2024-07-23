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Украинский блогер увеличила грудь за почти 300 тысяч грн

23 июля 2024 23:30
Антонина Завадская - Редактор
Украинская блоггерша Лина Сидор увеличила грудь.
Украинский блогер Лина Сидор. Фото: instagram/linasydor
Антонина Завадская - Редактор

Украинский блогер Лина Сидор сделала пластическую операцию. Она увеличила грудь, однако подписчикам показалось, что недостаточно.

Об этом девушка рассказала в Instagram.

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Украинский блогер Лина Сидор, имеющая полмиллиона подписчиков в Instagram, рассказала, что сделала пластическую операцию. Она всегда мечтала увеличить грудь, и наконец она смогла это сделать. Однако поклонникам девушки показалось, что результат не впечатляет.

Подписчикам Лины Сидор не понравился размер ее груди. Фото: instagram/linasydor
Подписчикам Лины Сидор не понравился размер ее груди. Фото: instagram/linasydor

Сидор выбрала для себя импланты 400 мл, ведь хотела эстетически привлекательную грудь, которая бы выглядела гармонично с ее фигурой.

Алины Сидор увеличила грудь. Фото: instagram/linasydor
Лина Сидор увеличила грудь. Фото: instagram/linasydor
Алины Сидор рассекретила стоимость сделки. Фото: instagram/linasydor
Лина Сидор рассекретила стоимость операции. Фото: instagram/linasydor

Операция вместе с анализами ей обошлась в 270 тысяч гривен. Блогер счастлива, хотя теперь ей нужно еще время на восстановление после операции. Впрочем, уже похвасталась подписчикам, как изменилось ее тело.

Лина Сидор после увеличения груди. Фото: telegram/linasydor
Лина Сидор после увеличения груди. Фото: telegram/linasydor

Напомним, танцовщица Илона Гвоздева испытывает дискомфорт после операции. Также жена Канье Веста снова обнажила грудь в люксовом ресторане.

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