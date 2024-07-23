Українська блогерка Ліна Сидор збільшила груди — фото

Українська блогерка збільшила груди за майже 300 тисяч грн
Українська блогерка Ліна Сидор зробила пластичну операцію. Вона збільшила груди, однак підписникам здалось, що замало.
Про це дівчина розповіла в Instagram.
Ліна Сидор змінила зовнішність за 300 тисяч гривень
Українська блогерка Ліна Сидор, яка має пів мільйона підписників в Instagram, розповіла, що зробила пластичну операцію. Вона завжди мріяла збільшити груди й нарешті вона змогла це зробити. Однак, прихильникам дівчини здалось, що результат не вражає.
Сидор обрала для себе імпланти 400 мл, адже хотіла естетично привабливі груди, які б мали гармонійний вигляд з її фігурою.
Операція разом з аналізами їй обійшлась у 270 тисяч гривень. Блогерка щаслива, хоча тепер їй потрібен ще час на відновлення після операції. Втім, вже похвалилась підписникам, як змінилось її тіло.
Нагадаємо, танцівниця Ілона Гвоздьова відчуває дискомфорт після операції. Також дружина Каньє Веста знову оголила груди в люксовому ресторані.
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