Українська блогерка Ліна Сидор збільшила груди — фото

Українська блогерка Ліна Сидор. Фото: instagram/linasydor

Українська блогерка Ліна Сидор зробила пластичну операцію. Вона збільшила груди, однак підписникам здалось, що замало.

Про це дівчина розповіла в Instagram.

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Українська блогерка Ліна Сидор, яка має пів мільйона підписників в Instagram, розповіла, що зробила пластичну операцію. Вона завжди мріяла збільшити груди й нарешті вона змогла це зробити. Однак, прихильникам дівчини здалось, що результат не вражає.

Підписникам Ліни Сидор не сподобався розмір її грудей. Фото: instagram/linasydor

Сидор обрала для себе імпланти 400 мл, адже хотіла естетично привабливі груди, які б мали гармонійний вигляд з її фігурою.

Ліна Сидор збільшила груди. Фото: instagram/linasydor

Ліна Сидор розсекретила вартість операції. Фото: instagram/linasydor

Операція разом з аналізами їй обійшлась у 270 тисяч гривень. Блогерка щаслива, хоча тепер їй потрібен ще час на відновлення після операції. Втім, вже похвалилась підписникам, як змінилось її тіло.

Ліна Сидор після збільшення грудей. Фото: telegram/linasydor

Нагадаємо, танцівниця Ілона Гвоздьова відчуває дискомфорт після операції. Також дружина Каньє Веста знову оголила груди в люксовому ресторані.