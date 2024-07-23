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Українська блогерка збільшила груди за майже 300 тисяч грн

23 липня 2024 23:30
Антоніна Завадська - Редактор
Українська блогерка Ліна Сидор збільшила груди — фото
Українська блогерка Ліна Сидор. Фото: instagram/linasydor
Антоніна Завадська - Редактор

Українська блогерка Ліна Сидор зробила пластичну операцію. Вона збільшила груди, однак підписникам здалось, що замало.

Про це дівчина розповіла в Instagram.

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Українська блогерка Ліна Сидор, яка має пів мільйона підписників в Instagram, розповіла, що зробила пластичну операцію. Вона завжди мріяла збільшити груди й нарешті вона змогла це зробити. Однак, прихильникам дівчини здалось, що результат не вражає. 

Підписникам Ліни Сидор не сподобався розмір її грудей. Фото: instagram/linasydor
Підписникам Ліни Сидор не сподобався розмір її грудей. Фото: instagram/linasydor

Сидор обрала для себе імпланти 400 мл, адже хотіла естетично привабливі груди, які б мали гармонійний вигляд з її фігурою.

Аліни Сидор збільшила груди. Фото: instagram/linasydor
Ліна Сидор збільшила груди. Фото: instagram/linasydor
Аліни Сидор розсекретила вартість операції. Фото: instagram/linasydor
Ліна Сидор розсекретила вартість операції. Фото: instagram/linasydor

Операція разом з аналізами їй обійшлась у 270 тисяч гривень. Блогерка щаслива, хоча тепер їй потрібен ще час на відновлення після операції. Втім, вже похвалилась підписникам, як змінилось її тіло. 

Ліна Сидор після збільшення грудей. Фото: telegram/linasydor
Ліна Сидор після збільшення грудей. Фото: telegram/linasydor

Нагадаємо, танцівниця Ілона Гвоздьова відчуває дискомфорт після операції. Також дружина Каньє Веста знову оголила груди в люксовому ресторані.

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