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Украинская модель появилась на показе Maison Margiela в желто-голубых туфлях

26 января 2024 11:58
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Украинская модель появилась на показе Maison Margiela в желто-голубых туфлях
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

В Париже прошел кинопоказ Maison Margiela Haute Couture SS24. Одной из обнаженных моделей была украинка Юлия Безрядина.

О показе пишут в X.

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В Париже продолжается Неделя высокой моды. Показ Maison Margiela Haute Couture SS24 произвел невероятный фурор и восторг. Бренд сотворил из презентации коллекции целое кинособытие.

Они привлекли камеры, музыкальную группу и создали вечер таинственного, но в то же время утонченного фешена в одном флаконе.

Одной из моделей была украинка Юлия Безрядина. Ее образ отличался от других туфлями. Они были цвета флага Украины. В настоящее время бренд не комментировал этот возможный символизм, однако всем известно, что мода никогда не вне политики.

Украинка Юлия Безрядина. Фото: X/@NotModeMagazine
Украинка Юлия Безрядина. Фото: X/@NotModeMagazine
Украинка Юлия Безрядина. Фото: X/@NotModeMagazine
Украинка Юлия Безрядина. Фото: X/@NotModeMagazine

Кутюрная коллекция Maison Margiela посвящена ночному Парижу

Дизайнер Джон Гальяно при создании кутюрной коллекции Maison Margiela вдохновлялся ночной жизнью Парижа. Также он попытался передать колористку и послевкусие работ французско-венгерского фотографа, скульптора и писателя Дьюла Халаса, известного как Брассаи.

"Обращаясь к жизни людей "социального дна", он запечатлел атмосферу парижских баров и кабаре, опустошенных темных улиц, ночлежек под мостом, света уличных фонарей, женщин легкого поведения, которым было холодно выходить из баров в ночной город..." — прокомментировали показ в телеграмм-канале "Лошадь в пальто от Гуччи".

Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine

Раньше мы писали о парижском показе, который шокировал публику искусственной грудью.

Также показывали платье из гаджетов и девушку-ракушку — Schiaparelli показал коллекцию весна-лето 2024 года.

война
мода
Париж
модель
украинские звезды
Дизайн

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