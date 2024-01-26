Украинская модель появилась на показе Maison Margiela в желто-голубых туфлях
В Париже прошел кинопоказ Maison Margiela Haute Couture SS24. Одной из обнаженных моделей была украинка Юлия Безрядина.
О показе пишут в X.
Украинка приняла участие в кинопоказе Maison Margiela
В Париже продолжается Неделя высокой моды. Показ Maison Margiela Haute Couture SS24 произвел невероятный фурор и восторг. Бренд сотворил из презентации коллекции целое кинособытие.
Они привлекли камеры, музыкальную группу и создали вечер таинственного, но в то же время утонченного фешена в одном флаконе.
Одной из моделей была украинка Юлия Безрядина. Ее образ отличался от других туфлями. Они были цвета флага Украины. В настоящее время бренд не комментировал этот возможный символизм, однако всем известно, что мода никогда не вне политики.
Кутюрная коллекция Maison Margiela посвящена ночному Парижу
Дизайнер Джон Гальяно при создании кутюрной коллекции Maison Margiela вдохновлялся ночной жизнью Парижа. Также он попытался передать колористку и послевкусие работ французско-венгерского фотографа, скульптора и писателя Дьюла Халаса, известного как Брассаи.
"Обращаясь к жизни людей "социального дна", он запечатлел атмосферу парижских баров и кабаре, опустошенных темных улиц, ночлежек под мостом, света уличных фонарей, женщин легкого поведения, которым было холодно выходить из баров в ночной город..." — прокомментировали показ в телеграмм-канале "Лошадь в пальто от Гуччи".
Раньше мы писали о парижском показе, который шокировал публику искусственной грудью.
Также показывали платье из гаджетов и девушку-ракушку — Schiaparelli показал коллекцию весна-лето 2024 года.
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