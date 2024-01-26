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Українська модель з'явилася на показі Maison Margiela в жовто-блакитних туфлях

26 січня 2024 11:58
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Українська модель з'явилася на показі Maison Margiela в жовто-блакитних туфлях
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

У Парижі відбувся кінопоказ Maison Margiela Haute Couture SS24. Однією з оголених моделей була українка Юлія Безрядіна.

Про показ пишуть у X.

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Українка взяла участь у кінопоказі Maison Margiela

У Парижі продовжується Тиждень високої моди. Показ Maison Margiela Haute Couture SS24 викликав неймовірний фурор та захоплення. Бренд перетворив презентацію колекції на артистичну кіноподію. 

Вони залучили камери, музичний гурт і створили вечір моторошного, проте водночас витонченого фешену в одному флаконі.  

Однією з моделей була українка Юлія Безрядіна. Її образ відрізнявся від інших туфлями. Вони були кольору стягу України. На цю мить бренд не коментував цей можливий символізм, проте всім відомо, що мода ніколи не поза політикою.

Українка Юлія Безрядіна. Фото: X/@NotModeMagazine
Українка Юлія Безрядіна. Фото: X/@NotModeMagazine
Українка Юлія Безрядіна. Фото: X/@NotModeMagazine
Українка Юлія Безрядіна. Фото: X/@NotModeMagazine

Кутюрна колекція Maison Margiela присвячена нічному Парижу

Дизайнер Джон Гальяно під час створення кутюрної колекції Maison Margiela надихався нічним життям Парижу. Також він спробував передати колористку та післясмак робіт французько-угорського фотографа, скульптора та письменника Д'юла Халаса, відомого як Брассаї.

"Звертаючись до життя людей "соціального дна", він відобразив атмосферу паризьких барів та кабаре, спустошених темних вулиць, ночівлі під мостом, світла вуличних ліхтарів, жінок легкої поведінки, яким було холодно виходити з барів у нічне місто..." — прокоментували показ у телеграм-каналі "Кінь у пальто від Гуччі".

Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine
Показ Maison Margiela Haute Couture SS24. Фото: X/@NotModeMagazine

Раніше ми писали про паризький показ, який шокував публіку штучними грудьми.

Також показували сукню з гаджетів і дівчину-мушлю — Schiaparelli показав колекцію весна-літо 2024.

війна
мода
Париж
модель
українські зірки
Дизайн

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