Какие украинские бренды выбрали звезды для Каннского кинофестиваля.

Фэшн-инфлюэнсер Леони Ганне. Фото: instagram.com/leoniehanne

Зарубежные звезды все чаще выбирают украинские бренды для красных дорожек. В этом году на Каннском кинофестивале засияли платья от FROLOV, Milla Nova и Valery Valery Kovalska.

Редакция Новини.LIVE собрала образы.

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Фэшн-инфлюэнсер Леони Ганне выбрала для себя роскошное платье от Milla Nova. Белый бант на спине эффектно подчеркнул ее стройную фигуру и стал изюминкой образа.

Фэшн-инфлюэнсер Леони Ганне. Фото: instagram.com/leoniehanne

Фэшн-инфлюэнсер Леони Ганне. Фото: instagram.com/leoniehanne

Предпочитала украинских дизайнеров и звездная визажистка Даниэль Маркан. Она решила почувствовать себя соблазнительницей Джей Ло, ведь она также предпочитает этот бренд, и надела платье от FROLOV.

Несмотря на хрупкое платье с нотками викторианского стиля, Даниэль сфокусировалась на обольщении — красные губы и высокий вырез для ножки не оставили безразличными фотографов.

Звездная визажистка Даниэль Маркан. Фото: instagram.com/daniellemarcan

Звездная визажистка Даниэль Маркан. Фото: instagram.com/daniellemarcan

Также президент World Anti-aging Association Сильва Даян выбрала белый наряд от Valery Kovalska. Она надела макси-юбку и корсет с полупрозрачным рукавом и объемной деталью в виде цветка на плече.

Основательница Beverly Hills Beauty International Group Сильва Даян. Фото: instagram.com/silva__dayan

Основательница Beverly Hills Beauty International Group Сильва Даян. Фото: instagram.com/silva__dayan

Напомним, Сильва Даян также поражала образом от Андре Тана на красной дорожке. Также Jerry Heil эпатировала в черном платье на кинофестивале в Каннах.