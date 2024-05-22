Какие украинские бренды выбрали звезды для Каннского кинофестиваля.

Украинские бренды покорили Каннский кинофестиваль — три эффектных образа звезд
Зарубежные звезды все чаще выбирают украинские бренды для красных дорожек. В этом году на Каннском кинофестивале засияли платья от FROLOV, Milla Nova и Valery Valery Kovalska.
Редакция Новини.LIVE собрала образы.
Звезды в украинских брендах на фестивале в Каннах
Фэшн-инфлюэнсер Леони Ганне выбрала для себя роскошное платье от Milla Nova. Белый бант на спине эффектно подчеркнул ее стройную фигуру и стал изюминкой образа.
Предпочитала украинских дизайнеров и звездная визажистка Даниэль Маркан. Она решила почувствовать себя соблазнительницей Джей Ло, ведь она также предпочитает этот бренд, и надела платье от FROLOV.
Несмотря на хрупкое платье с нотками викторианского стиля, Даниэль сфокусировалась на обольщении — красные губы и высокий вырез для ножки не оставили безразличными фотографов.
Также президент World Anti-aging Association Сильва Даян выбрала белый наряд от Valery Kovalska. Она надела макси-юбку и корсет с полупрозрачным рукавом и объемной деталью в виде цветка на плече.
Напомним, Сильва Даян также поражала образом от Андре Тана на красной дорожке. Также Jerry Heil эпатировала в черном платье на кинофестивале в Каннах.
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