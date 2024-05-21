Зірка Сільва Даян вдягнула сукню від українського дизайнера на Каннський кінофестиваль — фото

Засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян. Фото: instagram/silva__dayan

Відома зірка Сільва Даян обрала сукню від українського бренду для появи на Каннському кінофестивалі. Вона вдягнула чорний оксамит від Андре Тана.

Дизайнер розповів про це у своєму Instagram.

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Засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян відвідала кінофестиваль у Каннах. Вона для цього вечора обрала чорну сукню від українського дизайнера Андре Тана. Він створив оксамитовий образ, який вигідно підкреслив її природньо бліду шкіру, яка неймовірно сяяла на червоній доріжці.

"Неповторна засновниця Beverly Hills Beauty International Group та президентка Всесвітньої асоціації боротьби зі старінням, з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у вишуканій сукні "Подарунок долі", створеній мною спеціально для цієї події. Чорний бархат, витончений крій та елегантний силует підкреслили важливість моменту та бездоганну красу Сільви", — написав дизайнер.

Сільва Даян у сукні від Андре Тана на Каннському кінофестивалі. Фото: instagram/silva__dayan

Сільва Даян у сукні від Андре Тана на Каннському кінофестивалі. Фото: instagram/silva__dayan

Сільва Даян у сукні від Андре Тана на Каннському кінофестивалі. Фото: instagram/silva__dayan

Нагадаємо, Андре Тан порадив, що носити цього літа — трендові кольори і моделі. Також дизайнера помітили на вечірці у Лондоні в епатажному костюмі.