Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Закордонна зірка засяяла на Каннському фестивалі в сукні від Андре Тана arrow

Закордонна зірка засяяла на Каннському фестивалі в сукні від Андре Тана

21 травня 2024 21:37
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка Сільва Даян вдягнула сукню від українського дизайнера на Каннський кінофестиваль — фото
Засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян. Фото: instagram/silva__dayan
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відома зірка Сільва Даян обрала сукню від українського бренду для появи на Каннському кінофестивалі. Вона вдягнула чорний оксамит від Андре Тана.

Дизайнер розповів про це у своєму Instagram.

Читайте також:

Андре Тан створив унікальну сукню-бант для Сільви Даян

Засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян відвідала кінофестиваль у Каннах. Вона для цього вечора обрала чорну сукню від українського дизайнера Андре Тана. Він створив оксамитовий образ, який вигідно підкреслив її природньо бліду шкіру, яка неймовірно сяяла на червоній доріжці.

"Неповторна засновниця Beverly Hills Beauty International Group та президентка Всесвітньої асоціації боротьби зі старінням, з’явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю у вишуканій сукні "Подарунок долі", створеній мною спеціально для цієї події. Чорний бархат, витончений крій та елегантний силует підкреслили важливість моменту та бездоганну красу Сільви", — написав дизайнер.

Сільва Даян у сукні від Андре Тана на Каннському кінофестивалі. Фото: instagram/silva__dayan
Сільва Даян у сукні від Андре Тана на Каннському кінофестивалі. Фото: instagram/silva__dayan
Сільва Даян у сукні від Андре Тана на Каннському кінофестивалі. Фото: instagram/silva__dayan
Сільва Даян у сукні від Андре Тана на Каннському кінофестивалі. Фото: instagram/silva__dayan
Сільва Даян у сукні від Андре Тана на Каннському кінофестивалі. Фото: instagram/silva__dayan
Сільва Даян у сукні від Андре Тана на Каннському кінофестивалі. Фото: instagram/silva__dayan

Нагадаємо, Андре Тан порадив, що носити цього літа — трендові кольори і моделі. Також дизайнера помітили на вечірці у Лондоні в епатажному костюмі.

США
Андре Тан
Україна
Дизайн
Каннський кінофестиваль
сукня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном