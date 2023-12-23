Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украинские военные спели известные рождественские песни, чтобы напомнить о войне arrow

Украинские военные спели известные рождественские песни, чтобы напомнить о войне

23 декабря 2023 18:13
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Украинские военные спели известные рождественские песни, чтобы напомнить о войне
Кадр с видео United24
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Украинские военные исполнили популярные рождественские песни, чтобы напомнить о войне. В кавер-версиях каждой из песен в исполнении военных изменены слова, что напоминает о войне и важности поддержки Украины в мире.

Видео опубликовала фандрейзинговая платформа United24.

Читайте также:

Важно прислушаться

Девять украинских военных исполнили всем известные рождественские песни Happy Xmas (War is over), Have Yourself, Merry Little Christmas, Let It Snow и I'll Be Home for Christmas.

В каждой песне авторы заменили несколько слов. В частности, слова "war is over" ("война завершилась") в композиции Джона Леннона Happy Xmas на "война не завершилась" ("war is not over").

В песне I'll Be Home for Christmas, написанной от имени солдата-участника Второй мировой войны, слова "I will be home this Christmas" ("Я буду дома в это Рождество") изменили на "I won't be home this Christmas" ("Я не буду дома в это Рождество").

Съемки видеоролика проходили в блиндаже на бахмутском направлении, на фоне уничтоженных российскими оккупантами дома культуры и железнодорожного вокзала в Лимане, школ и автозаправочной станции в Константиновке в 15 километрах от линии фронта.

Героями видео, созданного при поддержке "Культурного десанта", стали военнослужащие ВСУ, парамедик Украинской добровольческой армии и военные медики.

Напомним, Оля Полякова спела вместе со старшей дочерью.

Также мы писали, что Jerry Heil представила авторскую щедривку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме