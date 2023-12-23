Украинские военные спели известные рождественские песни, чтобы напомнить о войне
Украинские военные исполнили популярные рождественские песни, чтобы напомнить о войне. В кавер-версиях каждой из песен в исполнении военных изменены слова, что напоминает о войне и важности поддержки Украины в мире.
Видео опубликовала фандрейзинговая платформа United24.
Важно прислушаться
Девять украинских военных исполнили всем известные рождественские песни Happy Xmas (War is over), Have Yourself, Merry Little Christmas, Let It Snow и I'll Be Home for Christmas.
В каждой песне авторы заменили несколько слов. В частности, слова "war is over" ("война завершилась") в композиции Джона Леннона Happy Xmas на "война не завершилась" ("war is not over").
В песне I'll Be Home for Christmas, написанной от имени солдата-участника Второй мировой войны, слова "I will be home this Christmas" ("Я буду дома в это Рождество") изменили на "I won't be home this Christmas" ("Я не буду дома в это Рождество").
Съемки видеоролика проходили в блиндаже на бахмутском направлении, на фоне уничтоженных российскими оккупантами дома культуры и железнодорожного вокзала в Лимане, школ и автозаправочной станции в Константиновке в 15 километрах от линии фронта.
Героями видео, созданного при поддержке "Культурного десанта", стали военнослужащие ВСУ, парамедик Украинской добровольческой армии и военные медики.
Напомним, Оля Полякова спела вместе со старшей дочерью.
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