Українські військові заспівали відомі різдвяні пісні, щоб нагадати про війну

Українські військові виконали популярні різдвяні пісні, щоб нагадати про війну. У кавер-версіях кожної з пісень у виконанні військових є змінені слова, які нагадують про війну та важливість підтримки України світом.

Відео опублікувала фандрейзингова платформа United24.

Важливо вслухатися

Дев'ять українських військових виконали всім відомі різдвяні пісні Happy Xmas (War is over), Have Yourself a Merry Little Christmas, Let It Snow та I'll Be Home for Christmas.

У кожній з пісень автори замінили декілька слів. Зокрема, слова war is over ("війна завершилась") у композиції Джона Леннона Happy Xmas на "війна не завершилась" (war is not over).

У пісні I’ll Be Home for Christmas, яка була написана від імені солдата-учасника Другої світової війни, слова I will be home this Christmas ("Я буду вдома цього Різдва") змінилися на I won't be home this Christmas ("Я не буду вдома цього Різдва").

Зйомки відеоролика відбувалися у бліндажі на бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами будинку культури та залізничного вокзалу в Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 кілометрів від лінії фронту.

Героями відео, створеного за підтримки "Культурного десанту", стали військовослужбовці ЗСУ, парамедик Української добровольчої армії та військові медики.

