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Украинские звезды Евровидения в космических образах представили новый трек

5 июля 2024 22:34
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Стас Кожушко
Редактор
Группа TVORCHI кардинально изменила имидж ради премьеры сингла
Участники группы TVORCHI. Фото: менеджмент артистов
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Группа TVORCHI представила еще один сингл из своего будущего альбома Planet X, который выйдет 23 сентября. Представители Украины на конкурсе "Евровидение-2023" (заняли шестое место) выпустили трек Supernatural.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.

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В вижуалах на новый трек TVORCHI появились в нестандартных образах: Джеффри с огненными глазами в песчаном свитере и Андрей с белоснежными волосами. Такие перевоплощения обусловлены подготовкой к их новому шоу в Киеве на тайной локации, которое состоится 5 октября и имеет одноименное с альбомом название — Planet X.

По словам артистов, все треки для нового альбома TVORCHI написали под влиянием пережитых эмоций за прошедшие три года — личные трансформации, события в стране и мире, колебания в собственной жизни.

Результатом последних стал трек Supernatural, рассказывающий о тайной влюбленности. Это тогда, говорят артисты, когда внутри кипят чувства, хочется совершать безумные поступки, но ты скрываешь эти эмоции в своем уме и теле.

"Припев — это поднимающая настроение эйфория, исцеляющая, а куплеты — о легкой грусти, которая накрывает. Так бывает, когда влюбляешься, но не уверен, что когда-то признаешься в своих чувствах, и сомневаешься ли они будут взаимными", — прокомментировали премьер участники группы TVORCHI.

Напомним, ранее мы писали, что певица Jerry Heil намекнула на участие в "Евровидении-2025". Также мы рассказывали, что американский рэпер Эминем рассекретил дату выхода нового студийного альбома.

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