Емінем зізнався, коли вийде його новий альбом

Американський репер Емінем. Фото: Instagram/eminem

Титулований американський репер Емінем готується до прем’єри свого дванадцятого студійного альбому. Багаторазовий лауреат премії "Ґреммі" (має 15 статуеток) презентував креативне промо та розсекретив дату релізу платівки The Death of Slim Shady.

Відповідне відео з’явилось на YouTube-каналі 51-річного репера та в його соцмережах.

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У проморолику жінка народжує дитину з чорними очима. Спочатку медичний персонал брутально намагається реанімувати немовля. Згодом, коли жінка тримає дитину на руках, той зловісно посміхається, а на голові виростають роги. Наприкінці відео починає грати трек Houdini.

Увага! Відео містить чутливі та лякаючі кадри. 18+

У проморолику Емінем не знявся. Втім, з’являється дата релізу альбому The Death of Slim Shady. Платівка з'явиться на стрімінгових платформах в п’ятницю, 12 липня. Символічно, що альбом виходить через чверть століття після релізу суперхітової платівки Slim Shady LP.

Емінем вперше оголосив про альбом The Death of Slim Shady у квітні, випустивши тизер кримінального шоу Detroit Murder Files. Пізніше він опублікував некролог у детройтській газеті, попрощавшись зі своїм альтер его Слімом Шейді.

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