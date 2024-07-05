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Українські зірки Євробачення у космічних образах презентували новий трек

5 липня 2024 22:34
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Стас Кожушко
Редактор
Гурт TVORCHI кардинально змінили імідж заради прем'єри синглу
Учасники гурту TVORCHI. Фото: менеджмент артистів
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Стас Кожушко
Редактор

Гурт TVORCHI презентував ще один сингл зі свого майбутнього альбому Planet X, який вийде 23 вересня. Представники України на конкурсі "Євробачення-2023" (посіли шосте місце) випустили трек Supernatural.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів. 

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У віжуалах на новий трек TVORCHI з’явилися у нестандартних образах: Джеффрі з вогняними очима у піщаному светрі та Андрій з білосніжним волоссям. Такі перевтілення обумовлені підготовкою гурту до їхнього нового шоу в Києві на таємній локації, яке відбудеться 5 жовтня та має однойменну з альбомом назву — Planet X. 

За словами артистів, усі треки для нового альбому TVORCHI написали під впливом пережитих емоцій за минулі три роки — особистих трансформацій, подій в країні та світі, коливань у власному житті.

Результатом останніх став трек Supernatural, який розповідає про таємну закоханість. Це тоді, кажуть артисти, коли всередині киплять почуття, хочеться робити божевільні вчинки, але ти приховуєш ці емоції у своєму розумі та тілі. 

"Приспів — це ейфорія, що підіймає настрій, зцілює, а куплети — про легкий сум, який накриває. Так буває, коли закохуєшся, але не впевнений що колись зізнаєшся у своїх почуттях, та сумніваєшся, чи вони будуть взаємними", — прокоментували прем’єру учасники гурту TVORCHI.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Jerry Heil натякнула на участь у "Євробаченні-2025". Також ми розповідали, що американський репер Емінем розсекретив дату виходу нового студійного альбому.

музика пісні TVORCHI українські зірки

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