Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпки для королевы Камиллы и Кейт Миддлтон.

Король Чарльз и королева Камилла. Фото: instagram/theroyalfamily

Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпки для британской королевы Камилы и Кейт Миддлтон . Королевская семья выразила свою благодарность.

Об этом сообщили на странице бренда.

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Украинский дизайнер Руслан Багинский передал две шляпы королевской семье Великобритании.

Шляпка для Кейт Миддлтон. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Для Кейт Миддлтон команда создала зеленую шляпу с широкими полями. Его украсил белый цветок первоцвета, символизирующий жизнь и надежду.

Для королевы Камиллы дизайнер сделал черный берет с фиолетовым первоцветом. Он несет похожий медседж.

Берет для королевы Камиллы. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Церемония передачи проходила во дворе Посольства Великобритании и стала возможной благодаря поддержке Министерства иностранных дел Украины.

Создание шляпок для королевы и принцессы. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

"Эти невероятные произведения чтят многовековую традицию и сочетают ее с современными и инновационными тенденциями, символизируют богатое культурное наследие наших народов и крепкие связи между британцами и украинцами", — говорится в посте.

Раньше дизайнер даровал шляпку для самой королевы Елизаветы II. Она был создана в цветах украинского флага.

Шляпа для королевы Елизаветы II. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Напомним, онкобольную Кейт Миддлтон "прокляли" современные монархи. Также мы рассказывали, как королева Камилла отпраздновала 19-ю годовщину с любимым королем Чарльзом.