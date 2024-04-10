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Украинский дизайнер создал шляпки для королевы Камиллы и Кейт Миддлтон

10 апреля 2024 21:32
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпки для королевы Камиллы и Кейт Миддлтон.
Король Чарльз и королева Камилла. Фото: instagram/theroyalfamily
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпки для британской королевы Камилы и Кейт Миддлтон . Королевская семья выразила свою благодарность.

Об этом сообщили на странице бренда.

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Украинский дизайнер Руслан Багинский передал две шляпы королевской семье Великобритании.

Шляпка для Кейт Миддлтон. Фото: instagram/theroyalfamily
Шляпка для Кейт Миддлтон. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Для Кейт Миддлтон команда создала зеленую шляпу с широкими полями. Его украсил белый цветок первоцвета, символизирующий жизнь и надежду.

Для королевы Камиллы дизайнер сделал черный берет с фиолетовым первоцветом. Он несет похожий медседж.

Берет для королевы Камиллы. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats
Берет для королевы Камиллы. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Церемония передачи проходила во дворе Посольства Великобритании и стала возможной благодаря поддержке Министерства иностранных дел Украины.

Создание шляпок для королевы и принцессы. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats
Создание шляпок для королевы и принцессы. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

"Эти невероятные произведения чтят многовековую традицию и сочетают ее с современными и инновационными тенденциями, символизируют богатое культурное наследие наших народов и крепкие связи между британцами и украинцами", — говорится в посте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Ukraine.ua (@ukraine.ua)

Раньше дизайнер даровал шляпку для самой королевы Елизаветы II. Она был создана в цветах украинского флага.

Шляпа для королевы Елизаветы II. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats
Шляпа для королевы Елизаветы II. Фото: instagram/ruslanbaginskiy_hats

Напомним, онкобольную Кейт Миддлтон "прокляли" современные монархи. Также мы рассказывали, как королева Камилла отпраздновала 19-ю годовщину с любимым королем Чарльзом.

Кейт Миддлтон
подарки
королевская семья
Руслан Багинский
Королева Камилла
Великобритания

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