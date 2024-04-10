Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпки для королевы Камиллы и Кейт Миддлтон.

Украинский дизайнер создал шляпки для королевы Камиллы и Кейт Миддлтон
Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпки для британской королевы Камилы и Кейт Миддлтон . Королевская семья выразила свою благодарность.
Об этом сообщили на странице бренда.
Руслан Багинский изготовил шляпы для королевы Камилы и Кейт Миддлтон
Украинский дизайнер Руслан Багинский передал две шляпы королевской семье Великобритании.
Для Кейт Миддлтон команда создала зеленую шляпу с широкими полями. Его украсил белый цветок первоцвета, символизирующий жизнь и надежду.
Для королевы Камиллы дизайнер сделал черный берет с фиолетовым первоцветом. Он несет похожий медседж.
Церемония передачи проходила во дворе Посольства Великобритании и стала возможной благодаря поддержке Министерства иностранных дел Украины.
"Эти невероятные произведения чтят многовековую традицию и сочетают ее с современными и инновационными тенденциями, символизируют богатое культурное наследие наших народов и крепкие связи между британцами и украинцами", — говорится в посте.
Раньше дизайнер даровал шляпку для самой королевы Елизаветы II. Она был создана в цветах украинского флага.
Напомним, онкобольную Кейт Миддлтон "прокляли" современные монархи. Также мы рассказывали, как королева Камилла отпраздновала 19-ю годовщину с любимым королем Чарльзом.
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