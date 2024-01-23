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Украинский экспродюсер групп "Грибы" и "Нервы" получил российский паспорт

23 января 2024 14:27
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Украинский экспродюсер групп "Грибы" и "Нервы" получил российский паспорт
Экспродюсер Юрий Бардаш. Фото: Telegram-канал Юрия Бардаша
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Экспродюсер известных групп "Нервы", Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш получил российское гражданство. Он родом из Луганской области.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Предатель Юрий Бардаш получил российский паспорт

Украинский экспродюсер музыкальных групп "Нервы", Quest Pistols, "Грибы" и других исполнителей Юрий Бардыш сменил имя и получил российское гражданство. Теперь его зовут Георгий.

"Я достаю из широких штанин", — подписал улыбающийся на фото Бардаш, который стоит на фоне фотографии президента России Владимира Путина.

Экспродюсер Юрий Бардаш. Фото: Telegram-канал Юрия Бардаша
Экспродюсер Юрий Бардаш. Фото: Telegram-канал Юрия Бардаша

Он под фотографией процитировал строчку из произведения Владимира Маяковского "Стихотворение о советском паспорте".

Юрий Бардаш родился в Алчевске, Луганская область. Он занимался продюсерством украинских музыкантов и жил в Украине до полномасштабного вторжения. Затем он покинул страну и объявил себя "русским человеком". Также он заявляет, что на Украине живут нацисты.

В июле 2022 года он бежал в Москву, где "безопасно и красиво". В сентябре этого же года говорил, что Европа исчезнет, Россия "освободит" Украину, а он получит российский паспорт.

От него отказалась его жена, с которой у них есть общая дочь Елизавета, именно из-за его пропутинских взглядов.

Ранее предательница Anna Asti уехала из России после скандала вокруг "голой вечеринки".

Также Соня Морозюк покинула Гринкевича-изменника и призналась, что будет с его подарками.

украинцы
музыка
россияне
Юрий Бардаш
Quest Pistols
грибы
госизмена

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