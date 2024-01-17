Чому Соня Морозюк покинула Гринкевича-зрадника і зізналась, що буде з його подарунками

Соня Морозюк і Роман Гринкевич. Фото: скрін з сторіс Романа Гринкевича

Художниця Соня Морозюк заявила, що розірвала заручини з Романом Гринкевичем, якого підозрюють у розкраданні грошей Міноборони. Також мисткиня вирішила, що зробить з подарунками від нього.

Художниця опублікувала допис в instagram.

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Художниця Соня Морозюк публічно заявила, що розриває стосунки з нареченим Романом Гринкевичем, якого підозрюють у роозкраданні грошей української армії.

Вона написала допис, в якого пояснила, що не хоче мати щось спільне зі зрадником. Дівчина відчуває себе обманутою і використаною.

"Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк", — написала вона.

Соня Морозюк зняла обручку з руки. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Соня Морозюк зізналась, що під час стосунків з Романом отримала від нього лише два подарунки. Вона планує продати їх і віддати гроші на благодійність.

"За період наших стосунків від Романа я отримала два подарунки — обручку і кольє. Ці речі я продам, а кошти на ЗСУ (як це буде відбуватись напишу згодом)", — заявила художниця.

Соня Морозюк з обручкою від Романа Гринкевича у Венеції. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Також дівчина запевнила, що більше нічого від родини Гринкевичів не отримувала і все своє заможне життя забезпечила собі самостійно. Вона нагадала, що скоро подасть офіційну декларацію.

"Всі підозри в тому, що я нібито отримувала ще щось від Романа або членів його родини – квартири, машини, нерухомість, що завгодно – я відкидаю, і готова доводити це в суді і як завгодно. Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить в мене як в людину з мораллю і принципами", — закінчила свою сповідь дівчина.

Українці не вірять Соні Морозюк

Українське суспільство не охоче вірить у чистоту намірів Соні Морозюк. Люди почали у коментарях висловлювати свою думку щодо неї — здебільшого це негативні відгуки.

Тобто Ви дійсно хочете сказати, шо тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його сім'я обкрадали країну та наших воєнних?

Це все він. Я не винна. Дитячий садок.

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Коментарі під дописом Соні Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Лише невелика кількість людей спробували підтримати дівчину, проте таких коментарів було зовсім мало.

Виправдання нікому не потрібні. Ваша душа і почуття на першому плані. Любові Вам.

Цей пост треба було писати в перший день.

Люди мають розібратися спочатку, перед тим, як звинувачувати авторку.

Коментарі під дописом Соні Морозюк. Фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Що відомо про скандал з Сонею Морозюк та Романом Гринкевичем

Вже колишній наречений української художниці Соні Морозюк Роман Гринкевич підозрюється у корупції. Його батько Ігор Гринкевич заарештований за спробу дати хабаря у розмірі 500 000 доларів США. Гроші були запропоновані за те, щоб вивести з-під арешту певне майно, яке вилучене в родини Гринкевичів у ході попереднього слідства.

Також їхню сім'ю підозрюють у "відмиванні грошей для ЗСУ". Саму ж Соню суспільство звинувачує у тому, що вкрадені кошти у військових Роман витрачав на її забаганки та кар'єрний ріст. Нині триває розлідування щодо цієї справи.

Раніше Сергій Притула заявив, що не буде більше співпрацювати з Сонею Морозюк.

Також Соня Морозюк прокоментувала розслідування ДБР щодо її двох квартир.